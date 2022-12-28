首个旅行类空中直播开播

三亚2022年12月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月28日，由三亚市旅游推广局联合携程、原神共同打造，吉祥航空执飞的原神IP主题航班从上海飞赴三亚，将携程旅游直播间搬到空中，为用户介绍三亚当季玩乐资讯、以及机上wifi等新潮产品 — 三亚希望联合更多的年轻力量，在当下瞬息万变的旅游市场，主动把握Z世代的青睐。

“本次到达的目的地是美丽的海南岛 — 三亚，这里拥有200多公里曲折漫长的海岸线，港湾众多，崖壁嶙峋，沙滩细软，椰影婆娑…” — 在12月28日的上海-三亚HO1177航班中，携程主播和吉祥航空空乘全程使用吉祥航空机上WIFI，在万米高空的机舱开播，为倾心三亚的旅客放送福利。随着冲浪、露营、潜水等新潮运动成为年轻人新宠，户外生活方式也逐步成为三亚代名词，三亚客群结构也不断朝年轻化发展。近期，以三亚为代表的旅游目的地迅速升温。根据携程FlightAI平台数据显示，12月20日-12月27日，多地游客迅速涌入三亚，三亚凤凰机场位列全国民航客流量第五名，客流量同比恢复程度却反超前四名。其中，成都前往三亚的游客同比增幅达16%，占比仅次于北京游客，上海则居于客源地第三，至三亚客运量恢复至去年同期七成。

本次主题航班也是三亚、携程、原神、吉祥航空四方联动的“年轻力”之作，除了将直播间搬上云霄之外，还在机舱空间主题氛围营造上加入了浓厚的原神IP和三亚元素，为整体飞行之旅提供更多色彩和想象空间。执行本次主题航班的这架吉祥航空“绚彩花瓣”涂装波音787梦想客机后续还有望执行包括上海至深圳、成都等地航班，将为更多Z世代游戏爱好者的出行提供丰富旅途体验。

三亚市旅游推广局积极推动“轻松到三亚”旅游市场振兴工作，推出了一系列重振旅游市场、刺激旅游消费的“组合拳”，也在首个复苏潮中取得了显著的成效。原神是国民级开放世界游戏，深受全球各国Z世代欢迎，而三亚在旅游资源提档升级中，也亟需年轻用户和国际游客的关注与青睐。接下来还将通过一系列积极举措，向全行业释放振兴信号，实现三亚目的地品牌与推广效果的双效合一。本次活动也将通过繁体中文、日语、韩语、英语和俄语丰富语种同步宣传，将目的地玩乐讯息传递至更多境外市场，为开放后的国际市场竞争“摩拳擦掌”。

三亚联合携程、原神和吉祥航空推动旺季旅游热潮 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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