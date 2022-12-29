济南2022年12月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月21日，由赛迪主办的2022 ICT企业家大会在线上举办，作为ICT产业最具影响力的年度盛会之一，大会以“数字经济赋能产业高质量发展”为主题，邀请ICT产业企业领袖、专家学者共话产业发展。会上，浪潮集团旗下浪潮新基建的核心产品城市生命线安全风险综合监测预警平台，荣获2022年度ICT产业创新产品奖。

ICT产业年度评选，旨在对ICT领域的人物、企业、产品、解决方案等进行评选与表彰，以榜样的力量促进产业链供应链企业互鉴、协作，助推产业高质量发展。浪潮新基建城市生命线安全风险综合监测预警平台经过评审组评审、专家意见等多轮评审，凭借企业综合实力、技术创新性、市场竞争力、自主知识产权、用户评价等方面的优势脱颖而出，斩获奖项。

标准引领建设，打造城市安全“一张图”

燃气、热力、供水、排水、桥梁、隧道、综合管廊等是维系城市正常运行、满足群众生产生活需要的重要基础设施，被形象地称为“城市生命线”。然而管网深埋在地下，桥梁矗立于空中，风险隐患难以及时感知、发现。2021年9月，国务院安委办、应急管理部下发通知，部署推进城市安全风险监测预警工作，强调要充分利用科技手段，加快建立健全城市安全风险综合监测预警工作体系，提升城市安全风险辨识、防范、化解水平。同时，配套制定《城市安全风险综合监测预警平台建设指南》，为各地区推进相关工作提供指导。

浪潮新基建城市生命线安全风险综合监测预警平台充分遵循《城市安全风险综合监测预警平台建设指南》，从城市整体安全运行出发，透彻感知燃气、热力、供水、排水、桥梁、隧道、综合管廊等系统，实现“一平台”汇聚数据、“一规则”监测预警、“一流程”闭环处置, 使城市生命线管理“从看不见向看得见、从事后调查处置向事前事中预警、从被动应对向主动防控”根本转变，提升城市生命线安全领域重大安全风险和各类突发事件的防控应对能力。

创新技术应用，实现城市安全“一盘棋”

城市安全是“一盘棋”，需要应急、气象、水利、交通等部门数据共享、协同联动，共同维持生产生活秩序。因此，平台在建设中遵循资源统筹集约的理念，可充分利用各领域各行业已建的监测预警系统及监测资源，实现风险监测预警数据的汇聚接入、整合分析、共享共用，推动传统的市政管网单一监测体系，转变为“源-网-户”全要素、“天-空-地”一体化、“建-管-运”全周期的城市安全风险综合预警监测体系。

同时，平台针对城市生命线特定的监测环境，从设备适用性、可靠性、安全性等维度进行场景化定制，创新应用微小流量水质监测仪、低功耗燃气泄漏监测仪、高精度液位监测仪等多款产品，综合运用AIoT、大数据、区块链等技术，实现感知数据准、预警分析快、共享应用全。

基础设施数智化，构建城市安全一张网

目前，平台已经实现燃气管线、热力管线、供水管线、排水管线、综合管廊、桥梁、电梯安全监测等20多个应用场景，在山东、湖南、河南等多城市落地应用，在城市安全运行中扮演重要角色。

尤其是在山东省潍坊市寒亭区，浪潮新基建助力寒亭区市政公用事业服务中心打造了山东省首个雨污分流智慧监测平台，通过在小区雨污水出口、市政雨污水主管网、河道排口、客水来口加装的水质监测终端、溢水报警器、液位计、流量计等200余套雨污分流智慧化监测设备，采集、分析排水管网中雨污水的水质、流量、液位等数据，实时进行告警推送，市政公用事业服务中心问题处理小组根据报警信息及预案，分情况进行警情处置，并通知相关部门。平台助力寒亭区地下排水管网的常态化、智能化管理，在山东省率先实现雨污混流清零。

当前，伴随着城镇化进程加快、城市功能日趋复杂，在优化城市功能、提升城市治理效能的同时，防范化解城市运行中的风险、提高城市的韧性日益重要而迫切。浪潮新基建在助力城市数字化转型的过程中，高度重视城市安全数字化建设。此次城市生命线安全风险综合监测预警平台斩获创新产品奖，也是业界对浪潮新基建在城市安全领域建设实力的认可。

未来，浪潮新基建将继续以城市生命线安全风险综合监测预警平台为载体，推动城市安全运行数字化建设，提升城市安全风险监测预警和应急处置能力，提高城市安全治理现代化水平，助力建设更健康、更安全、更宜居的“韧性城市”。

浪潮新基建城市生命线安全风险综合监测预警平台荣获创新产品奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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