苏州2022年12月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 协鑫能科12月28日晚公告，公司拟使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，拟用于股权激励、员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过20.85元/股，拟回购股份数量不少于2398.08万股且不超过4796.16万股，占总股本的比例为1.48%至2.95%。

这是协鑫能科自2019年重组上市以来首次实施股份回购。对于此次回购目的，协鑫能科表示，这是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可。回购反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好条件。

“本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，将完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干及员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。”公司负责人称。

值得关注的是，截至12月28日收盘，公司股价报12.57元/股。据此计算，本次回购价格的上限较其现价溢价约66%。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，公司回购金额高说明公司对于未来发展预期的高度认可，长远来看将稳定公司生产发展，吸引市场关注度。

协鑫能科用真金白银向资本市场表达对行业未来走势与公司后续发展的信心。公司首席执行官王振辉近日表示，聚焦枢纽、干线、产业集群等场景，协鑫能科已在长三角、珠三角、华中、西南区域重点省市规划了近300座补能港站，接入了16种车型和10种站型。根据中远期规划，公司未来要建成6000座换电站、服务超60万辆电动汽车，达到100GWh管理容量，300亿KW售电量，形成千亿级产业链投资和百亿级年利润规模。

日前，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》指出，我国要释放出行消费潜力。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。

广阔市场前景下，多家研究机构给予协鑫能科买入或增持评级，重点看好公司换电站布局进程，并指出换电业务有望成为推动公司业绩稳步提升的第二增长势能。

12月21日，浙商证券发布《清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电布局 ——协鑫能科（002015）深度报告》，指出公司是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电运营，有望打造第二成长曲线。同时，公司清洁能源运营基石逐步扩张，综合能源服务融合推进优势明显。

研报指出，公司建设并运营的换电站盈利能力有保障，且未来有望逐步提升盈利空间。公司运营的换电站覆盖出租车、网约车、卡车等商用车，运营站点已完成换电车辆配套，利用率有保障，根据公司前期测算，乘、商用车换电站运营 irr 约为 10.11%—11.90%，车电分离情况下 irr 约为 10.33%—11.75%，公司着力换电站自主研发，预计可将乘用车、商用车换电站投资金额分别降低 40%、50%以上，收益率仍有提升空间。

同时，公司发电结构逐步清洁化且通过业务协同有望实现盈利改善。截至2022年上半年，公司运营电厂总装机容量3807.24MW，以天然气、风能为主的清洁能源装机容量占比超90%。在电价传导不良的情况下，公司热电联产项目可以通过热电量调节推动蒸汽输出增加，同时公司风电业务不受能源价格影响，将提供强有力的盈利保障。此外，公司售电和需求侧管理业务从培育期进入了快速增长期和成熟期，配售电、能效、储能同步发展，业务融合相互推动，热电联产奠定碳资产项目管理基础，换电站运营有望推动电动车碳减排贡献业绩增量。

针对本次回购，浙商证券电力设备新能源行业首席分析师张雷指出，回购价格上限对应当前股价有65.87%的上涨空间，看好23年公司移动能源业务放量。公司聚焦乘用车、轻商车和重卡车三大商业运营类车辆，该类车辆运营效率取决于补能时效，换电需求意愿强。2022年1-11月，国内重卡电气化渗透率仅3.08%，展望2030年纯电动重卡25%渗透率目标仍有较大成长空间；2022年1-11月，换电重卡销量为9082辆，在新能源重卡中占比由去年同期的30.70%提升至47.07%。道路交通全面电气化趋势下，2023年换电重卡销量提升确定性强。

协鑫能科10亿元回购彰显信心 移动能源业务获机构看好 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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