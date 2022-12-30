元脑生态伙伴研讨会在沪举行 首个元脑区域产业联盟成立

北京2022年12月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，2022第二届元脑生态合作伙伴研讨会在上海举行，大会以“共建智算、共赢未来”为主题，由元脑伙伴上海华胄承办，吸引了十余家元脑伙伴参与。会上，浪潮信息携手上海华胄、合合信息、腾讯云智能、盎通科技、华路易云、转睛科技、孪数科技等伙伴，成立首个区域性元脑生态合作组织——元脑产业联盟（上海区），通过加强区域伙伴之间的合作，推进重点地区AI应用场景落地，实现元脑生态的持续升级。

首个元脑区域产业联盟成立 覆盖沪、杭、苏、宁

经历三年快速成长，元脑伙伴数量达到4000+，形成覆盖医疗、交通、石化、金融、电力、交通等多个领域的行业解决方案200+，元脑生态已经步入场景落地阶段。

面对不同类型的用户需求，左右手伙伴间的合作日益增加，在人工智能城市领先地区更是如此。《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》显示，京、杭、深、沪、穗、蓉、苏、宁位列人工智能城市排名前8，本次在上海成立的元脑产业联盟，能够有效辐射杭、沪、苏、宁地区，对满足地区客户AI应用需求，打造伙伴合作标杆，促进区域人工智能发展起到积极促进作用。

在成立仪式上，元脑伙伴上海华胄介绍了元脑生态新主张，聚产业能力，聚产品方案，聚合作关系，并将自身作为元脑生态区域落地试点，通过聚合左手伙伴结合区域优势，寻找产品亮点精准化适配场景，完成标准化产品开发和测试，通过初步市场验证落地场景应用，以及模式复制行业推广，促进元脑生态区域落地实践。

主推项目、产品两大合作模式

浪潮信息元脑生态负责人邹绍勇介绍了元脑生态最新进展，2022年，在伙伴数量、行业案例快速增长基础上，元脑生态平台AIStore入驻伙伴1200+，上线产品&解决方案150+，联合伙伴促销活动10+。同期浪潮信息启动元脑认证计划，目前已经有几十家伙伴产品方案通过元脑认证，通过整合浪潮信息的技术、品牌资源，与合作伙伴共享商机和利益。

随着元脑生态的持续进化，元脑的合作模式越发成熟，邹绍勇表示，未来元脑伙伴间主要两种合作模式——项目模式和产品模式。对于需求场景复杂、有定制化要求的客户需求，主要以项目模式开展合作，浪潮信息拉通左右手伙伴进行合作，最终促成项目成功和应用落地；对于需求场景清晰，并且容易大规模复制的客户需求，优先进行产品级的合作，浪潮信息联手左手伙伴打造标准化的一体机产品，通过右手伙伴向目标行业及客户进行推广销售。目前，浪潮信息与伙伴推出的AI算法一体机和AI场景一体机，在身份识别、智慧影像、车像识别等领域实现应用落地。

在方案供给侧，来自腾讯云智能、合合信息的嘉宾，分别就AI+Data双核趋动企业智能营销、智能视频分析解决方案进行了分享，两家企业和浪潮信息、上海华胄共同发布了元脑产业联盟场景方案。

在场景落地方面，盎通科技、华路易云、转睛科技、孪数科技分别介绍了期货公司大数据智能运营分析平台实践、基于AI技术的车路协同统一数据资源平台、人工智能在智慧交通领域的应用，以及企业级数字孪生平台加速数字化升级，元脑正在通过遍布各个领域的右手伙伴，加速千行百业的智能化升级。

上海华胄总经理吴承东表示，以元脑为核心的人工智能生态圈，将是推动产业升级、促进产业创新发展及构建智慧社会的重要基础；同时也是助力中国企业转型升级，提升企业核心竞争力和全球市场竞争力的有效途径。未来将携手各类伙伴共同打造中国智慧社会和数字经济发展所需的强大智能计算能力、海量算力和先进架构，推动智能产业发展及智慧社会建设。

会议论坛上，大家围绕对浪潮元脑2.0的未来的规划，AIStore商业平台、AIStation技术平台在元脑生态中的地位和作用，未来规划和建设元脑生态落地模式，合作伙伴对元脑生态的未来有何期待等多个议题展开讨论，并提出看法和建议。

浪潮信息渠道推进部副总经理朵元云表示，元脑生态是一个开放、共赢的生态体系，

聚合最强AI算力平台、最优质的算法模型开发能力和最高效的集成、部署和服务能力，以上海华胄为代表的元脑伙伴在元脑生态里扮演角色非常重要，是元脑落地最后一公里重要推动者，期待在合作伙伴的共同努力下，元脑能够持续进化，支撑和加速行业智能的构建。

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