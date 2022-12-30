铃盛荣获2022年度数字化创新典范奖

厦门2022年12月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由数央网、数央公益联合国内众多科技及财经媒体共同主办的STIF2022第三届国际科创节暨DSC2022国际数字服务评选活动的获评榜单已陆续揭晓。全球企业云通信、视频会议、协作和联络中心解决方案的领先供应商RingCentral (NYSE: RNG）荣获2022年度数字化创新典范奖。RingCentral全球副总裁及大中华区总经理陈志豪先生获评2022年度数字化推动人物。

STIF国际科创节暨数服会是科技创新与数字化服务领域最具影响力的年度盛会之一。本届STIF2022第三届国际科创节以“数字引擎，智造未来”为主题，以“线上+线下”方式举行,旨在通过构建多元、开放的交流与合作平台,全面展示科创成果,传递科创精神。作为科技领域的焦点活动，本届科创节线上与线下参会嘉宾超过800位，超过300家全球科创头部品牌汇聚科创节，现场展示创新成果。130余位重要嘉宾通过线上线下的方式分享前沿观点，线上累计观看人数达到了1600万人次。

2022年度数字化创新典范奖获奖企业RingCentral是一家全球领先的商务云通信和联络中心解决方案提供商，RingCentral的通信解决方案灵活、便捷、安全、易部署且成本效益高。对于寻求一站式统一通信解决方案的公司来说，RingCentral能够很好地解决他们的痛点，有效提升公司内部以及和客户的沟通效率。

在疫情的寒流之下，RingCentral能仍然保持稳健增长，是因为前瞻地看到了云平台上企业统一通信的蓝海市场，并始终不断创新，重视研发投入。过去的一年中，RingCentral为其UCaaS产品增加了多项增强功能，增强了客户体验。这包括今年推出RingCentral Webinar 、基于人工智能的会议洞察力和总结、白板、降噪、实时转录、自动拨号、安全加密、面向业务线的下一代分析、以及AI代理辅助等。

近期，在Gartner发布的2022年统一通信即服务(UCaaS)魔力象限全球报告中，RingCentral再次被评为领导者，这也是RingCentral连续第八年被评为魔力象限报告中的全球领导者。

本次获奖是对RingCentral在数字化创新方面的认可，其他获奖企业还有SAP、AWS、3M、霍尼韦尔等。

RingCentral全球副总裁及大中华区总经理陈志豪（Marc Chan）先生荣膺“2022年度数字化推动力人物”。陈志豪先生目前全面领导RingCentral中国研发中心的管理，支持全球业务发展。中国研发中心是RingCentral的核心创新团队。

疫情中断了各行各业的正常运营，在这样的大背景下，陈志豪先生带领中国研发团队及时推出了RingCentral Video®, 帮助企业复工复产，实现灵活办公，提高企业运营的抗风险能力和协作效率。2022年，中国研发团队交付了数百个创新功能，进一步优化了 RingCentral MVP 统一通信即服务平台（包括团队消息、视频会议和云电话系统），使产品更为完整和智能，帮助企业实现仅用一个平台支持各种场景的沟通协作，达成内外部通信的数字化转型。

陈志豪先生认为，数字化转型不是简单地部署数字系统，把系统当作辅助工具，而是企业接受自身的数字化平台核心，并在此基础上重新设计工作模式和业务流程，让数字化真正推动企业的转型和进化。

在加入RingCentral之前，陈志豪先生曾在SAP美国、亚太及中国任职16年, 担任全球副总裁一职，在企业软件、云端技术、应用创新等方面拥有20多年经验，帮助过众多世界500强企业成功实践数字化转型。凭借实践案例《后疫情时代管理模式的变革者》获评《哈佛商业评论》2021年度“卓越管理人物”。

关于STIF

STIF科创节暨数字服务大会是科技领域最具影响力的年度盛会之一，活动设立于2020年，旨在通过构建多元、开放的交流与合作平台，全面展示科创成果，传递科创精神。聚焦科技最新发展趋势，以及全球范围内科技新技术、新应用，为助力科技强国贡献力量。

关于RingCentral

RingCentral, Inc.（纽约证券交易所：RNG）是一家基于其Message Video Phone （MVP®）全球平台的商业云通信和联络中心解决方案的领先供应商。与它所取代的传统企业内部PBX和视频会议系统相比，RingCentral的解决方案更灵活、更有成本效益，它使现代移动和分布式工作团队能够通过任何模式、任何设备和任何地点进行沟通、协作和联系。RingCentral在其产品组合中提供三种关键产品，包括：RingCentral MVP ，一个统一通信即服务（UCaaS）平台，包括团队消息、视频会议和云电话系统；RingCentral Video®，该公司的视频会议解决方案，带有团队消息功能，可实现Smart Video Meetings （智能视频会议）；以及RingCentral Contact Center （联络中心）解决方案。RingCentral的开放平台与领先的第三方商业应用程序集成，使客户能够轻松地定制业务工作流程。RingCentral的总部设在加利福尼亚州贝尔蒙特，并在世界各地设有办事处。目前在中国厦门、杭州及香港设有办公室。

铃盛荣获2022年度数字化创新典范奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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