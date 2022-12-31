上海2022年12月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年12月28日-31日，2022东方国际介入医学博览会（IMworld，下称"介博会"）在上海世博展览馆隆重召开，同期举办了国家放射与治疗临床医学中心2022学术年会、2022国家介入医学创新联盟年会等学术会议，与会嘉宾共同探讨交流医学领域的新进展、新成果、新展望。

本次介博会由东浩兰生会展集团股份有限公司主办，国家放射与治疗临床医学研究中心、中国初级卫生保健基金会的大力支持。本届介博会有10000平米的展厅，超过80家参展企业，以企业、企业研究所、企业联盟发起的超过80场高端讲座，与所有参会嘉宾、专业观众、超过239家媒体共襄盛举。

闭幕式上，上海第十人民医院党委书记范理宏线上致辞并强调本次介博会推进有创的外科治疗向微无创的介入发展，微创的治疗也必将向微无创的治疗发展，通过介博会达成了很重要的共识，推动介入治疗宣传、交流和学习。随后，东浩兰生会展集团股份有限公司总裁 陈小宏进行了闭幕式致词并表示以 "健康中国、百年大计、东方昆仑、国际先驱"为使命的介博会将长久地办下去，而且要将这个平台打造地越来越好。

本次介博会邀请多位国内介入专家就介入学科的前沿热点问题进行学术交流。介入医学是近年来的新兴学科，因具有创伤小、恢复快、可重复的特点，所以受到整个临床医学的欢迎和推崇。介入医学作为治疗范围涵盖心脏、血管、肿瘤等领域的临床三大治疗手段之一，对于维护我国人民群众身体健康具有举足轻重的作用。尤其在介入治疗的患者数量、规模已居世界之最的中国，介入医学产业具有非常大的增长潜力。

介博会主席李茂全教授简单回顾了此次介博会交流成果。此次介博会亮相众多产品，成果颇丰。展会上亮相了：佳能医疗携4大系列9款DSA产品以及雷霆电磁引导CT介入系统、西门子医疗携Corindus途灵最新一代CorPathGRX介入机器人系统以及超高端血管造影系统ARTIS icono biplane。东软医疗携新品"无轨双旋转中心七轴悬吊智能DSA"血管造影系统"、万东医疗携新品—新一代DSA设备等等。本次介博会汇聚全球医生对于介入临床的宝贵经验，推出一系列引领行业的创新技术，全方位赋能中国介入的高质量发展的初衷目的。

随后，李茂全教授表示指南是临床操作最基本的法规、准则并宣布新版《晚期胰腺癌介入治疗临床操作指南》和《糖尿病足介入综合诊治临床指南》正式发布。东方国际介入医学博览会官网自从壁报展示区上线以来，征集到业内同仁关于介入医学领域五大学科的超过100篇壁报，其中英文壁报约占总数的30%左右，包含医学各领域研究论文投稿。组委会最终评出了一等奖五名，二等奖十名，优秀壁报奖二十名，并由李茂全教授进行颁奖。护理英文演讲比赛也进行的异常激烈，通过比赛最终评选出一等奖三名，二等奖五名，三等奖七名，也由李茂全教授进行颁奖。闭幕式最后，由李茂全教授为上海积意商贸有限公司颁发医疗器械捐赠证书表彰其为新疆相关地区捐赠了100多万的介入耗材，为支持西部介入的发展贡献力量。

本次介博会以"健康中国、百年大计、东方昆仑、国际先驱"为使命，旨在汇聚五大介入最前沿科研成果及运用，致力于推动医疗、技术、教育、人才在全球范围深度融合;同时介博会坚持以人民为中心，推动科研成果转化及技术运用，不断提高人民健康福祉。

本次大会从多个角度为介入同仁们提供了一场学术盛宴，更搭建起了介入医学行业的前沿，涉及五大介入行业前沿的技术交流，这将对中国介入医学的发展战略产生重要的影响。在此基础上汇聚产业创新，把中国做的最好的介入产品召集到一起来进行推广，进行深度研发，进行大力的深度交流。同时取得了极高关注，充分展现了浓厚的学术氛围，体现了介入同仁高涨的学习热情和求知若渴的精神风貌，为介入医学的进一步发展提供了契机。

闭幕式上，介博会主席李茂全教授宣布第二届东方国际介入医学博览会将于2023年10月12日-15日举办，同期举行的还有国家放射与治疗临床医学中心2023学术年会、2023国家介入医学创新联盟年会和2023年中国介入医学材料与工程论坛，以及第十届糖尿病足细胞与介入治疗学术大会，期待再次相会。

2022东方国际介入医学博览会圆满闭幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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