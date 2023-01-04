北京2023年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当2023年洒下第一缕阳光，您是否与我们一样，都对这个美好的开始，倾注了太多的期待。刚刚过去的2022年充满了不确定性，生活与财富都经历了种种纷扰。但2022年最终只成为了时间轴上的一个点。太多意想不到过后，是意料之中的向常态回归，复苏成为2023年的关键词，新一年将承载起不一样的希望和期待。

防疫措施主动优化，生产生活已逐步恢复常态，酷寒的严冬也无法阻挡春天的到来，国家稳经济各项政策效应凸显，市场底部特征也逐渐明朗。

在新年到来之际，一场财富与健康的双向奔赴已经迫不及待地启程。今天起，五矿信托财富管理将送出一份厚厚的2023版幸福攻略，1月4日-1月6日，连续3天，5场直播，8类主题，助力您的财富人生走出纷扰，回归本源。

01 冰冻逐消，中江举帆 — 年度资产策略配置展望

时间：2023年1月4日 19:30



01 冰冻逐消，中江举帆——年度资产策略配置展望

用长期视角观察，2023年冰冻逐消，中国这艘拥有巨大规模的经济体将重新中江举帆。上游原材料通胀压力开始缓解，下游需求在扩内需利好政策推动下逐步回升，中游制造业盈利趋势向好，制造业和消费共同推动中国经济复苏。新周期正在徐徐展开，2023年中国有望成为全球为数不多增速超过2022年的经济体，资产配置优先顺序从安全类资产切换至风险资产。

新一年的财富布局应该摒弃过去经济高增长时期形成的不合理投资预期，顺应周期规律，优选资产，跟随市场发展动态调整，积极应对，最终才能收获财富。五矿信托财富管理认为，投资布局时点正在临近，配置上建议先权益、后商品、债券票息打底，股票内部建议均衡布局。五矿信托财富管理中心首席策略分析师何婉婷，将在2023年五矿信托资产策略配置展望会中详解大类资产走势及配置策略，千万不要错过。

02 复苏和重启 — 大咖管理人解密年度策略

时间：2023年1月5日 16:00



02 复苏和重启——大咖管理人解密年度策略

国内防疫政策优化，对长期经济恢复释放利好，市场憧憬服务业和内需两大增长点复苏。地产得到政策托底，但新旧动能转换是大势所趋。经济按下重启键，需求从哪里来？这是现阶段最大的宏观课题，而投资机遇正在新一轮周期波动中酝酿。

股市是经济晴雨表，经济复苏前景将在权益资产上得到前瞻性反应。和聚投资基金经理麦土荣、常青藤资本合伙人蒋煜将带来股票策略年度观点，寻找不确定中的确定性。南京盛泉恒元投资执行董事、总经理眭晓则会分享多策略套利组合，期待新年取得较好回报。

2023年宽松财政货币政策有望延续，市场情绪面和资金面向好，赛道分化大概率不会像2022年这样极致，整体环境有利于量化选股产品运作。灵均投资首席投资官马志宇将讲解新一年量化策略，展示量化产品的独特优势。

03 企业家必看！金税四期究竟多强大？

时间：2023年1月6日 16:00



03 企业家必看！金税四期究竟多强大？

2023年，金税四期正式启动后，我国迎来“以数治税”新时代。在参与经济活动之前，企业家、高净值人士需要优先考虑税务合规，规避潜在的风险。五矿信托家族办公室副总监李倩将带来金税四期下高净值人群财富管理之道。

04 为身心健康来一场疗愈SPA

时间：2023年1月5日 19:00 1月6日 19:30



04 为身心健康来一场疗愈SPA

财富是0，健康是1。有了1的站位，0的累积才有意义。新冠疫情将中国人对健康的关注提升到前所未有的高度。保护个人身体健康有哪些窍门，老年人实现健康长寿有哪些秘方，来自解放军总医院第四医学中心的专家，重症医学科主任何忠杰将带来专业指导，助您增强免疫力，筑起身体最强防线。



职业旅行家大V背包客小鹏

随着疫情褪去，是时候筹备一场长途旅行了，让疲惫的身心在温柔阳光和新鲜空气中，重获诗与远方。是穿行热门景点完成打卡心愿，还是走野奢路线寻找那些隐世美景？职业旅行家大V背包客小鹏将贴身指导，规划出一条属于自己的心灵修复路线图。

五矿信托财富管理送出2023版财富与幸福攻略 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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