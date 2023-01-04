上海2023年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 众巢医学（NASDAQ交易代码：ZCMD）（简称“众巢医学”或“公司”），一家提供肿瘤等重大疾病患者服务的平台化互联网科技公司，今日宣布其旗下重庆鑫江医药有限公司（“鑫江医药”），根据若干协议，将作为印度Natco药业有限公司（”Natco”）生产的一些药品在中国大陆境内的经销代理。Natco是一家垂直整合的研发型印度制药公司。

通过此次合作，鑫江医药将根据国内患者的需求，从Natco引进不同药品，如在流感季引进流感药，及引进具有高需求的抗肿瘤、抗罕见病等产品。双方将在进口药品注册证、销售代理备案等方面开展合作，充分发挥各自的优势和资源，有效缩短临床试验审批等流程，加速优质药品进入中国和患者手中的进程。

众巢医学董事长兼首席执行官杨伟光先生评价道：“我们很高兴宣布与Natco的合作。在我们持续专注于加强我们在肿瘤等重大疾病领域的“医-药-患”的服务模式同时，我们相信为全国终端市场引入优质医药产品以造福中国患者是一个重要的步骤。“杨伟光先生补充道，”得益于印度的强制许可，印度仿制药具有占领市场时间早和疗效好的特点。今后，鑫江医药将继续扩展其药品进出口贸易业务，依据中国患者实际需求遴选进口药品，增加药品供应品类。我们一直致力于提升患者的药物可及性和可负担性，并带来更大的社会经济效益。”

众巢医学宣布获得Natco药业公司印度仿制药中国代理权 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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