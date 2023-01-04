广州2023年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月30日，第20届广州国际车展（Auto Guangzhou 2022）正式拉开帷幕。广汽集团带来了全新GS8、GS4 PLUS和全新GS3，并发布了全新EV AION Hyper GT。该汽车制造商也在展会上举办了公司新闻发布会分享其最新进展和未来计划。

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新时代：向万亿目标前进

广汽集团在广州国际车展上举办以“领势前行”为主题的新闻发布会，公布了全新的企业蓝图，并勾画了未来十年在智能新能源汽车领域发展成为世界一流的企业。

《万亿广汽1578发展纲要》提出1目标、5大增量、夯实7大板块、落实8大行动。

根据该规划，到2030年，广汽有望实现产销超过475万辆，营收达到1万亿元。实现目标的措施包括加强供应链、构建能源生态系统、升级现有车型与智能技术等等。

发展纲要的实施，将有助于广汽在高端新能源汽车市场上保持领先的地位。

尽管面对疫情影响、芯片供应持续紧张、原材料价格上涨等多重压力，广汽集团在2022年交付了超过240万辆汽车。集团旗下自主品牌GAC MOTOR和广汽埃安在中国实现整产销量超过62万辆，其中新能源源汽车占比43%。

2023年，广汽首款搭载星灵电子电气架构的产品即将正式亮相。

激动人心的首次亮相：全新 GS3 和埃安Hyper GT

GAC MOTOR为其GS3系列推出了全新车型——全新GS3。这是后疫情时代为消费者打造的一款高性能的10万级国民SUV。

广汽埃安Hyper GT 也在2022 年广州国际车展上亮相，这是一款搭载 AEP 3.0 平台的纯电动中型轿跑车。该车型是目前世界上最具空气动力学性能的量产EV，风阻系数仅为0.19cd，并将于明年 10 月开始交付。

新车型的发布和发展计画显示广汽在新能源汽车市场建立领导地位的决心。明确聚焦“万亿发展纲要”，该品牌将继续实现高质量发展，创造具有持久价值的领先科技创新成果。

GAC MOTOR于2022广州国际车展发布万亿计划和新车型 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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