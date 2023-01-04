上海2023年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，德国马牌完成了对旗下标杆性门店之一——南京昸亚百世德的焕新升级，向广大顾客展示了其崭新面貌。此举体现了德国马牌轮胎关注消费者日新月异的需求变化，彰显其敏锐的市场洞察与响应能力。德国马牌也将持续激活终端门店的改进优化，扩大辐射范围，从而助力汽车后市场产业链的转型升级。

筛选全国优质试点门店，打造德国马牌新形象

自2022年以来，德国马牌不断筛选全国优质门店作为新形象的试点门店，截止至2022年12月，全国已有近30家完成新形象改造。有别于以往传统风格的汽车维修门店，完成新形象改造的门店通过迭代优化的作业系统，别具一格的空间设计等为广大车主提供高效、精细化的优质服务体验。作为德国马牌在中国的第700家百世德门店，南京昸亚百世德于2013年正式加入德国马牌大家庭，至今已是双方合作的第十个年头，从依靠周边熟客的传统销售模式到现在的360度线上线下联动引流，受到了广大消费者的青睐。

从当前的消费市场看，年轻一代的车主群体逐渐成长，伴随着重视品牌和个性化消费的趋势，品质与体验成为首要选择。德国马牌门店的全新升级一方面契合了用户消费体验升级的过程；另一方面也顺应了消费趋势变革，推进品牌精细化市场的布局。在2023年，德国马牌将继续发挥线下渠道网络优势，将对23年加盟德国马牌形象店渠道的零售商进行形象升级，为车主们提供更全面的维养服务。

作业系统及空间布局全面升级，精准洞察消费者需求

为了满足消费者不断迭代的维养需求，德国马牌以优化作业系统作为新形象改造的首要改进方向之一。首先，德国马牌立足于“新四化”语境，积极布局新能源汽车售后领域，在门店内率先推出新能源车服务工位，配备专业服务设备，为新能源汽车全面提供量身定制的清洁、保养等专业服务，既解决了目前新能源售后市场空缺的消费痛点，也带动了新能源行业的绿色健康发展。其次，为了有效提升作业系统的专业性，门店内作业区上方新增了拉膜灯箱灯光系统，有效解决作业时的照明问题，在美化店内空间的同时，大大提高了作业系统效率。不断改进与优化的作业系统标志着德国马牌百世德门店与时俱进，不断优化服务品质满足用户需求。

为了营造更优质的服务氛围及体验，德国马牌将门店的年轻化视觉风格及空间设计作为另一大重点改进方向。店招新增了服务项目牌及电话号码等，整体更加醒目且清晰；店内优化了家具设备及使用空间，显著提高店内空间利用率；洽谈区的桌面系统更加轻量且便利，桌椅舒适度也进行了相应的提升；同时，店内增设无线充电吧台，让消费者随时随地可为电子产品充电。众多贴心设计细节无不彰显德国马牌以消费者需求为导向，始终致力于为广大车主提供便捷、舒心的进店服务。

未来，德国马牌将继续以“探路者”之姿，充分展现150年以来不断钻研、匠心独运的品牌形象，持续发力维养服务赛道，积极推动汽车售后市场的全面升级及助力相关行业发展，以全新形象更好地满足中国车主的购胎、驾乘、养车体验，为消费者创造更多价值。

终端门店焕新升级，德国马牌持续发力维养服务赛道 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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