印尼雅加达2023年1月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 印尼人民银行(PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.) (IDX: BBRI)将派发中期股息，以此来提升利益相关者对公司经营业绩的信任。通过在资本市场的这一企业行动，BRI将派发8.63万亿印尼卢比（每股57印尼卢比）的中期股息。



从左往右：BRI数字和信息技术总监Arga M. Nugraha、BRI总裁主任Sunarso和BRI首席财务官Viviana Dyah Ayu。

BRI首席财务官Viviana透露，将派发约8.63万亿印尼卢比的中期股息。其中约4.59万亿印尼卢比将存入国库，其余部分将派发给公众投资者。"此次派息证明了BRI致力于为所有利益相关者，特别是国家收入提供经济价值。"

中期股息信息披露于2022年12月30日（星期五）举行。在常规市场上，累计日期截至2023年1月9日（星期一）的BBRI股票所有者有资格获得中期股息。现金市场的累计日期和登记日期定于2023年1月11日（星期三），付款日期为2023年1月27日（星期五）。

此外，Viviana表示，凭借BRI创造的新增长来源，该公司有望继续为股东提供最佳股息，首先设定2022年的股息支付率为2021年利润的85%。

这与BRI经营业绩的持续增长相一致。2022年第三季度，BRI实现净利润39.31万亿印尼卢比，同比增长106.14%。

BRI的可观业绩还体现在BRI集团的融资总额达到1111.48万亿印尼卢比，同比增长7.92%。BRI的中小微企业贷款组合同比增长9.83%，从2021第三季度的852.12万亿印尼卢比增至2022年第三季度的935.86万亿印尼卢比。因此，中小微企业贷款占BRI贷款总额的比例继续增加至84.20%。

此外，BRI提供信贷和融资的能力也得到了充足的流动性和强大的资本的支持，这一点从该行的合并贷存比中可以看出，贷存比保持在88.51%，资本充足率(CAR)为26.14%。

有关BRI银行的信息可登录www.bri.co.id查看。

BRI派发8.63万亿印尼卢比中期股息：累计日期截至2023年1月9日 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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