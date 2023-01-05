映恩生物授予Adcendo独创的肿瘤ADC平台“DITAC” 技术合作许可，Adcendo将用于其领先的uPARAP ADC项目；

基于此合作，映恩生物将获得项目合作首付款、和基于开发、注册和商业化的里程碑付款以及相应的分层的特许权使用费；

此次合作，反映出Adcendo对映恩生物ADC平台技术的高度认可。两家领先的ADC公司强强联手，必将在难以治疗的癌症领域，产生突破性的协同效应。

新泽西州普林斯顿、上海和苏州2023年1月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 映恩生物今天宣布与Adcendo ApS（“Adcendo”）签订技术许可协议。根据本协议条款，Adcendo将获得映恩生物独创的DITAC平台的技术许可，用于其治疗间叶组织肿瘤的uPARAP ADC项目。双方正在讨论扩大合作的范围，使得DITAC技术应用于Adcendo其他项目。基于DITAC平台技术设计的ADC产品，具有优异的安全性，可有效和持续地递送毒素至肿瘤内，通过旁观者效应对肿瘤抗原低表达甚至阴性表达的癌症细胞产生有效的杀伤。

映恩生物CEO&创始人朱忠远博士说：“映恩生物致力于成为全球领先的新一代ADC公司。我们基于DITAC平台的ADC产品在临床试验中，已经在癌症患者身上展现了令人欣喜的疗效和良好的安全性。 我们很高兴与Adcendo公司携手，共同开发具有突破性的ADC药物！我们相信这一合作将更好地发挥双方在ADC药物探索和研发方面的特长和优势。我们将非常乐意与Adcendo公司一起相互支持，共同推进创新性ADC药物的全球研发进程。“

Adcendo CEO, Michael Pehl说：“我们很高兴能与映恩生物合作，共同开发用于治疗癌症的突破性ADC药物。我们认为映恩生物通过其DITAC平台，已经将ADC连接子和毒素技术推进至一个新的高度。我们非常期待与映恩生物密切合作，为癌症患者开发具有卓越安全性和疗效的ADC药物！”

映恩生物宣布与Adcendo签署新一代ADC平台技术合作许可协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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