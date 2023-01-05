中国苏州和美国马里兰州罗克维尔市2023年1月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 致力于在肿瘤、乙肝及与衰老相关疾病等治疗领域开发创新药物的领先生物医药企业 — 亚盛医药（6855.HK）今日宣布，公司董事长、CEO杨大俊博士受邀将于美西时间2023年1月11日上午08:30（北京时间1月12日00:30）在第41届摩根大通医疗健康年会上发表演讲，展示亚盛医药“原始创新”、“全球创新”的进展。

一年一度的摩根大通医疗健康年会被誉为全球医药医疗投资领域的行业指向标。本届会议将于美西时间1月9日-1月12日在美国加州旧金山盛大召开。

演讲时间：

美西时间 1月11日 08:30-08:55 AM

（北京时间 1月12日 00:30-00:55 AM）

演讲人：

亚盛医药董事长、CEO杨大俊博士

您可以注册摩根大通会议并通过访问以下链接观看网络直播：

https://jpmorgan.metameetings.net/events/healthcare23/sessions/44020-ascentage-pharma/webcast?gpu_only=true&kiosk=true

关于亚盛医药

亚盛医药是一家立足中国、面向全球的生物医药企业，致力于在肿瘤、乙肝及与衰老相关的疾病等治疗领域开发创新药物。2019年10月28日，亚盛医药在香港联交所主板挂牌上市，股票代码：6855.HK。

亚盛医药拥有自主构建的蛋白-蛋白相互作用靶向药物设计平台，处于细胞凋亡通路新药研发的全球前沿。公司已建立拥有9个已进入临床开发阶段的1类小分子新药产品管线，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等细胞凋亡通路关键蛋白的抑制剂；新一代针对癌症治疗中出现的激酶突变体的抑制剂等，为全球唯一在细胞凋亡通路关键蛋白领域均有临床开发品种的创新公司。目前公司正在中国、美国、澳大利亚及欧洲开展50多项I/II期临床试验。用于治疗耐药性慢性髓细胞白血病的核心品种奥雷巴替尼（商品名：耐立克®）曾获中国国家药品监督管理局新药审评中心（CDE）纳入优先审评和突破性治疗品种，并已在中国获批，是公司的首个上市品种。该品种还获得了美国FDA快速通道资格、孤儿药资格认定、以及欧盟孤儿药资格认定。截至目前，公司共有4个在研新药获得16项FDA和1项欧盟孤儿药资格认定，2项FDA快速通道资格以及2项FDA儿童罕见病资格认证。公司先后承担多项国家科技重大专项，其中“重大新药创制”专项5项，包括1项“企业创新药物孵化基地”及4项“创新药物研发”，另外承担“重大传染病防治”专项1项。

凭借强大的研发能力，亚盛医药已在全球范围内进行知识产权布局，并与UNITY、MD Anderson、梅奥医学中心和Dana-Farber癌症研究所、默沙东、阿斯利康、辉瑞等领先的生物技术及医药公司、学术机构达成全球合作关系。公司已建立一支具有丰富的原创新药研发与临床开发经验的国际化人才团队，同时，公司正在高标准打造后期的商业化生产及市场营销团队。亚盛医药将不断提高研发能力，加速推进公司产品管线的临床开发进度，真正践行“解决中国乃至全球患者尚未满足的临床需求”的使命，以造福更多患者。

前瞻性声明

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亚盛医药将出席第41届摩根大通医疗健康年会并作公司演讲 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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