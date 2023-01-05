GSK将获得基于药明生物专利技术平台开发的一款处于临床前阶段的T细胞接合器（TCE）双特异性抗体的独家许可权，并可基于该平台选择至多三款其他TCE双特异性/多特异性抗体

药明生物将获得4000万美元首付款和基于净销售额的分级销售提成

上海2023年1月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的合同研究、开发和生产（CRDMO）服务公司药明生物（WuXi Biologics, 2269.HK）宣布与葛兰素史克（LSE/NYSE: GSK）达成许可协议，GSK将获得基于药明生物专利技术平台开发的至多四款TCE双特异性/多特异性抗体的独家权利。

根据协议，GSK将获得一款处于临床前阶段的双特异性抗体和其他至多三款处于早期发现阶段的TCE抗体的全球独家研究、开发、生产和商业化权利。该款双抗分别靶向肿瘤细胞表面的肿瘤相关抗原（TAA）和T细胞表面抗原CD3，通过与肿瘤细胞及T细胞结合，特异性激活T细胞，从而杀伤肿瘤细胞，产生抗肿瘤活性。药明生物将获得4000万美元首付款和最高达14.6亿美元的四款TCE抗体的研究、开发、注册和商业化里程碑付款。药明生物也有资格获得基于净销售额的分级销售提成。

药明生物首席执行官陈智胜博士表示：“此次与GSK达成许可协议不仅再次证明了药明生物潜在同类最优（Best-in-Class）的CD3抗体技术平台和领先的双抗技术平台WuXiBody®，也凸显了公司独特CRDMO商业模式中‘R’（研究服务）的优势。这一合作也体现了我们以强大执行力为支点，为全球客户提供高质量开放式生物技术平台所做出的不懈努力。我们期待赋能GSK早日将这些潜力疗法惠及病患，为更多全球患者带来新的治疗希望。”

GSK研究高级副总裁John Lepore表示：“此次与药明生物达成许可协议将为GSK引进潜在同类最优（Best-in-Class）的TCE抗体，进一步扩充公司肿瘤靶向药物产品组合。这些优化后的抗体不仅表现出强大的抗肿瘤疗效，还具有卓越的安全性，有望满足巨大的未满足医疗需求，为多个癌种的肿瘤患者提供潜在治疗方案。”

药明生物与GSK就多款创新TCE双抗/多抗达成许可协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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