El Araby 、 Grupo Kayve 、 TCL Moka 、 Konka 和 Punktal 率先在全球各地的智能电视设备上集成 Foxxum OS 4

Foxxum将在拉斯维加斯的CES展会上展示Foxxum OS4

拉斯维加斯2023年1月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在CES和新的一年到来之际，前沿智能电视解决方案的创新者Foxxum今天宣布与来自世界各地的四家OEM制造商建立合作关系，代表JVC等全球品牌以及三大洲的领先本土品牌。



FOXXUM公布了foxxumos4的五个首发合作伙伴

El-Araby是中东和非洲最大的工业和商业公司之一，生产夏普、东芝和Tornado的各种电器。总部位于巴拿马的Grupo Kayve是中美洲和南美洲的独家JVC许可方。TCL MOKA的分销重点是拉丁美洲、欧洲和中东和北非地区，为这些地区的领先本土品牌提供服务。康佳是一家全球OEM，在中东和北非、美洲和东南亚。总部位于乌拉圭的Punktal是当地CTV制造商的典范，他们在该国CTV销售中占有很大份额

Foxxum OS 4是Foxxum基于RDK平台构建的最新CTV OS，于2022年9月发布，并于今年晚些时候开始推出。在CES之前宣布，Foxxum将在CES上展示Foxxum OS 4，这一系列协议将保证在未来十年内将Foxxum OS4分发到数以千万计的家庭

Foxxum首席执行官罗尼·卢茨（Ronny Lutzi）表示："我们很高兴宣布Foxxum OS 4的首批合作伙伴。"。"这些公司都是Foxxum的长期合作伙伴。他们也是该领域最具前瞻性的独立CTV玩家之一。他们看到了我们公司的实力和Foxxum OS 4的强大，我们感到非常高兴。"

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