报道：陈日君在梵蒂冈私下拜会了教宗方济各

据耶稣会主办的《美国杂志》(America Magazine)报道，教宗方济各(Pope Francis)周五私下会见了批评梵蒂冈与中国打交道的90岁的香港红衣主教陈日君。 已经荣休的枢机主教陈日君(Joseph Zen)是亚洲级别最高的天主教徒之一，他正在根据香港的国家安全法接受调查。去年他因一个现已解散的基金而被捕，该基金曾帮助支持民主的抗议者。 陈日君是在香港面临法律威胁的数十名民主活动人士之一。在2019年大规模且经常是暴力的抗议活动后，中国在这个前英国殖民地镇压异议人士。 陈日君在罗马教廷参加前教宗本笃十六世的葬礼，这次旅行需要得到法庭的特别许可。 在他因“勾结外国势力”被捕后，作为香港调查的一部分，他的护照被没收。 在教宗方济各寻求改善与北京的关系后，陈日君指责梵蒂冈近年来“出卖”了中国的地下天主教团体。 陈日君2020年曾要求与教皇会面，但遭到拒绝。据报道，他们最后一次私下会见是在2018年。 据《美国杂志》报道，陈日君感谢方济各在2021年任命耶稣会士周守仁领导香港天主教教区，为这座城市带来了“一位好主教”。 报道称，在周五的会晤中，陈日君还谈到了探望香港监狱中的一些囚犯并为他们施洗的问题。陈日君已经这样做了十多年。 陈日君只被允许离开香港五天，必须在周六离开梵蒂冈。 陈日君2006年被本笃任命为枢机主教，是梵蒂冈中国问题工作组的成员。中国共产党领导人试图控制估计中国的约1200万天主教徒。 梵蒂冈在2018年与北京达成了一项秘密协议，允许中国在大陆选择主教，然后由罗马批准。 陈日君一直直言不讳地批评这个协议，该协议去年被续签。 尽管他是根据香港严格的国家安全法被捕的，但他尚未被正式指控犯有任何罪行。 去年11月，陈日君和其他受托人因未正确注册被解散的612人道主义救济基金而被处以较轻的罚款。 （本文依据了法新社的报道。）