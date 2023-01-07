南京2023年1月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年12月28日，每日经济新闻主办的"第十一届中国上市公司高峰论坛"系列活动隆重举行，活动中，中国资本市场年度荣誉盛典——"2022第十二届中国上市公司口碑榜"重磅发布。南京新百董事长翟凌云凭借卓越创新力和领导力荣获"2022第十二届中国上市公司口碑榜"之"最佳上市公司董事长"奖项。

获奖理由

他是创新发展的探索者、组织者和引领者，他不断在危机中育先机、于变局中开新局。他持续努力把南京新百打造成为强大的创新主体，在逆境中秉承新发展理念，迎接时代的挑战。

作为南京新百的掌舵人，翟凌云带领南京新百攻坚克难，跨行业跨领域赋能发展，助力健康产业智慧"蜕变"。近年来，在他的治理下，南京新百在坚持做强做精传统百货主业的同时，紧紧围绕人类生命周期构建健康产业，专注生物医疗、脐血干细胞存储和应用、健康养老业务，并实现深度协同，形成"生有所望、病有所医、老有所养"的健康产业生态，成为集生物医疗、脐血干细胞、健康养老、现代商业四大产业为主的大型健康企业集团。

目前，南京新百是中国和以色列规模较大的健康养老服务商、全球知名的脐带血库企业；公司还拥有美国FDA批准的全球首款细胞免疫癌症治疗药物Provenge（普列威）。公司参股和控股公司145家，业务覆盖28个省份，200余个城市，旗下百货商店"新百中心店"是中华老字号、中国十大百货商店之一，旗下养老品牌安康通和禾康是中国十大养老品牌。

他表示，未来南京新百将持续发力生物医药大健康领域，助力中国经济高质量发展。同时也将积极履行企业社会责任，以实际行动回馈社会。

活动介绍

本届中国上市公司口碑榜活动评选的中心主题为"特色塑造，价值回归"，于2022年9月中旬正式启动，在第一阶段的网络提名阶段，广大投资者踊跃提名心目中优秀的上市公司和个人。在A股、港股、美股三大全球主流资本市场，投资者一共提名了近3000家中国上市公司。在网络提名之后，历经大数据筛选、模型筛选、公众投票以及专家评审等环节，最终诞生了15大聚集了专业口碑和市场好评的榜单。

中国上市公司口碑榜已成为备受资本市场关注的盛会，被誉为"中国上市公司界奥斯卡"，每年的口碑榜活动都能吸引数百位上市公司高管、投资大咖及百余家重磅机构参会。如何寻找优秀公司的价值体现，如何挖掘符合国家战略方向的潜力公司，一直是口碑榜评选的初衷。与此同时，让上市公司接受投资者的检阅，让投资者对上市公司真正拥有话语权，为优秀的上市公司树立宝贵的市场口碑，创造更多价值，积极推动中国资本市场的健康发展，这是每日经济新闻始终秉持的初心。

南京新百董事长翟凌云荣获最佳上市公司董事长奖项 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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