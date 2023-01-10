香港2023年1月10日 孟晓和(Hugo Montanari)先生获瑰丽酒店集团委任为新任香港瑰丽酒店董事总经理，接替晋升为瑰丽酒店集团亚太区营运副总裁的魏浩生(Hoss Vetry)。在新岗位上，孟晓和先生将负责带领酒店各部门及团队，包括集团全力支持的「瑰丽延续」(Rosewood Sustains) 计划，倡议关注环保与可持续发展的企业社会责任项目。



香港瑰丽酒店董事总经理孟晓和先生

他是一位资历丰富的酒店管理人员，拥有逾 17年的全球奢华酒店管理经验，曾于迪拜费尔蒙酒店及度假村和纽约广场酒店效力七 年。另外，他曾在丽思卡尔顿酒店集团工作八年并同时担任集团旗下多间地点的总经理，包括班加罗尔、三亚、天津及摩洛哥，随后加入Jayasom伊维萨岛康体度假村。

「我很高兴和荣幸能够加入及领导此极致宏伟奢华的香港瑰丽酒店。多年前，我第一次入住北京瑰丽酒店时，就对瑰丽酒店集团产生了浓厚的兴趣。我见证了品牌在过去十年中的发展，成为奢华生活方式的领导者。我期待与酒店的世界级团队合作，继续巩固其传统和深厚的社区连系。」孟先生说。

瑰丽酒店集团亚太区营运副总裁魏浩生(Hoss Vetry)表示: 「于香港准备就绪迎接旅客到港游览之际，我相信新上任的孟晓和(Hugo Montanari)将会是香港瑰丽酒店的最佳领导者。 凭借他在中国、亚洲、美国和欧洲的管理经验，他的全球视野和专业知识有助稳固香港瑰丽酒店在市场中的领先地位。」

孟先生是意大利和法国国民，毕业于世界上历史最悠久、专业声誉最高的瑞士洛桑酒店管理学院，他热爱运动和支持当地社区服务及筹款活动。

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HUGO MONTANARI (孟晓和) 获委任为香港瑰丽酒店董事总经理 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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