Shutterstock扩展与Meta的关系

Shutterstock将为Meta在AI的持续投入提供内容

纽约2023年1月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Shutterstock, Inc.（纽约证券交易所股票代码：SSTK）是面向变革型品牌和媒体公司的全球领先创意平台，将帮助推动Meta对人工智能的持续投入。这种关系的拓展反映了两家公司均要在人工智能创新中处于最前沿的承诺，以及Shutterstock庞大内容库的力量。



Shutterstock将为Meta继续投资AI提供内容

Shutterstock首席执行官Paul Hennessy表示："AI具有推动创造力激增的潜力。Shutterstock正在扩大与Meta的长期合作关系，这是继我们去年宣布与OpenAI和LG AI Research建立合作伙伴关系之后的又一项举措，旨在加强我们的使命，对于能够更快地实现创意想法的技术进行投资。我们希望将完成创意项目所需的繁忙工作实现自动化，并帮助创作者了解他们的作品产生的共鸣效果。我们的内容仍将是我们平台内外这些进步的核心，我们将继续以符合道德和以艺术家为中心的方式塑造生产性AI的未来。"

Shutterstock拥有行业领先的高质量内容库，专注于将新的创意产品推向市场，在创建一个规模化生态系统以补偿贡献者并将其与创作者联系起来方面拥有专业知识，是行业领导者投资于人工智能支持的新体验的理想合作伙伴。通过探索Shutterstock数百份张图像、视频和音乐，Meta计划利用这些数据集来开发、培训和评估其机器学习能力。

拓展与Meta的合作关系是Shutterstock占据技术、设计、内容和创新中心这一更大的战略愿景的一部分。Shutterstock是第一批对艺术家因向培训机器学习模型作出贡献而提供报酬的公司之一，通过确保以透明的IP转移负责任地创建内容和获得内容许可，已被证明是进入该领域的人们值得信赖的合作伙伴。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有其他陈述均是前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于以下相关陈述：指引、行业前景、未来业务、未来运营或财务状况结果、未来股息、我们完成收购以及将我们已收购或可能收购的企业整合到我们现有运营中的能力、新的或计划的功能、产品或服务、管理战略、我们的竞争地位和新冠疫情。您可以通过以下词语和其他类似词语及其否定形式来识别前瞻性陈述："可能"、"将要"、"将会"、"应该"、"可能"、"期望"、"旨在"、"预测"、"相信"、"估计"、"打算"、"计划"、"预计"、"估算"、"寻求"、"潜力"和"机会"。但是，并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述受到已知和未知风险及不确定性和其他因素的影响，可能致使实际结果与文中前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。除其他文件外，该等风险和不确定性包括在我们最近10-K表年度报告和截至2022年6月30日的10-Q表季度报告以及公司可能不时向证券交易委员会提交的其他文件中题为"风险因素"下讨论的风险和不确定性。由于这些风险、不确定性和因素，Shutterstock的实际结果可能与本文所载前瞻性陈述中讨论或暗示的未来结果、绩效或成就存在重大差异。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表本文发布之日的情况，除法律要求外，Shutterstock不承担更新本新闻稿中所含信息或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是出于新信息、未来的发展或是别的原因所致。

关于SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc.（纽约证券交易所股票代码：SSTK）是面向变革型品牌和媒体公司的全球领先创意平台。直接通过其集团子公司，Shutterstock的综合收藏包括得到许可的高质量图片、矢量图、插图、3D模型、视频和音乐。由于拥有不断增多超过200万贡献者的努力，Shutterstock每周新增成千上万张图片，目前已有超过4.24亿张图片和超过2700万部视频剪辑。

Shutterstock总部位于纽约市，在世界范围内都设有办事处，其客户遍布150多个国家/地区。公司同时拥有的子公司如下：Splash News：面向全球新闻编辑部和媒体公司的世界领先娱乐新闻机构；Pond5：世界规模最大的视频优先内容市场；TurboSquid：世界规模最大的3D内容市场；PicMonkey：领先的在线平面设计和图片编辑平台；Offset：高端图片收藏；Shutterstock Studios：端对端客户创意工场；PremiumBeat：精心策划的免除版税音乐资料库；Shutterstock Editorial：面向世界媒体的优质编辑图片和视频资源；Amper Music：和以价值为导向的库存媒体产品Bigstock。

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Shutterstock扩展与Meta的关系 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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