2022年年终奖发不发？发多少？中智年终奖调研结果精华发布

中国上海2023年01月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 中智咨询《2022年企业年终奖发放调研报告》精华发布

上海2023年1月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 年终奖堪比公司经营情况的晴雨表，也是人才激励和保留的重要手段。2022年年终奖发不发？发多少？怎么发？如何平衡企业预算有限和人才激励之间的矛盾？

2022年以来，企业面临的不确定因素增加，经营挑战和成本压力倍增。临近年关，发放年终奖是否成了老板和HR纠结的问题，也是职场人心中的一个问号。

2022年11-12月，中智咨询开展了企业年终奖发放计划调研，并于近日发布《2022年企业年终奖发放计划调研报告》，旨在为企业管理者、HR和职场人提供最新的年终奖数据信息和决策参考。

中智咨询最新发布的《2022年企业年终奖发放计划调研报告》显示：

发不发？

2022年发放年终奖的企业比例有所回落，年终奖发不发和业绩表现关系大

发放年终奖的企业近八成将一次性发放，首次发放时间以2023年1月为主

发多少？

2022年企业年终奖平均1.8倍月薪，人均2.19万元，相比2021年略有下滑

2022年高科技行业年终奖发放企业占比降低，但发放企业的年终奖涨幅仍领先于其他行业

研发/专业技术人员年终奖平均3.6万，涨幅5.6%；一线蓝领涨幅7.1%

怎么发？

侧重绩优核心员工发放是企业应对年终奖预算有限的主要举措，绩优人员年终奖可达一般员工的2-3倍

一、 2022年企业经营业绩情况

经营业绩：四分之一企业预计将达成2022年全年业绩，近半数企业表示低于预期

从2022年企业的经营业绩情况来看，半数以上企业表示业绩整体平稳或良好，但也有45%的企业表示今年比较艰难，经营情况不及预期。

从业绩达成率来看，2022年有25%的企业预计达成率在100%及以上，相比2021年46%的企业比例下降明显；另外近四成企业2022年业绩达成率在80%-100%之间，两成企业的达成率低于80%甚至不足60%。

影响因素：宏观环境、疫情和市场是影响企业2022年经营业绩的主要因素，不同行业有差异

中智咨询调研显示，2022年对企业业绩产生影响的首要因素是国际和国内宏观环境（57%），其次为疫情导致无法连续生产经营、行业政策及市场情况、市场需求减弱或订单取消等因素。

不同行业受影响的因素有差异，对于制造企业而言，除以上因素外，原材料成本价格高也是主要影响因素；对销售贸易/消费品行业来说，疫情导致无法连续生产经营是首要影响因素；对于汽车行业，行业政策及市场情况是首要影响因素。

二、2022年终奖发不发

发不发：2022年发放年终奖的企业比例有所回落，是否发放和企业的业绩关联性较大

面对2022年市场环境的诸多变化，企业普遍表示经营挑战增加、成本压力上升，相当一部分职场人担忧今年是否还有年终奖。中智咨询调研结果显示，2022年有74%的企业计划发放年终奖，与2021年90%的企业发放比例相比有所回落，和2020年疫情期间73%的发放比例基本持平。

2022年有20%的企业对于是否发放年终奖仍保持观望，观望原因主要有公司业绩完成不理想、公司资金或成本压力大等。

另外，我们发现是否发放年终奖和公司的业绩达成率呈正相关关系，业绩达成率越高，公司发放年终奖的倾向也越高。从不同业绩表现的企业年终奖发放决策来看：

业绩达成或超额达成的企业几乎全部发放年终奖；

业绩达成率在80%-100%的企业，超七成企业发放年终奖；

而业绩达成率在80%以下的企业，发放年终奖的企业占比为五到六成。

什么时候发：近八成企业将一次性发放年终奖，发放时间集中于2023年1月

年终奖什么时候发、分几次发，也是职场人十分关注的问题。调研结果显示，在有年终奖发放计划的企业中，78%的企业将一次性发放年终奖，19%的企业决定两次发放，另外还有3%的企业表示分两次以上发放。

从年终奖发放时间来看，近七成（69%）企业将在2023年1月首次发放年终奖，而对于分两次及以上发放年终奖的企业，第二次或多次发放时间则均匀分布在2023年上半年各月，甚至还有20%的企业表示将在2023年6月以后发放。

发给谁：发放年终奖的企业中超七成会面向全员发放，少量企业选择仅向考核通过者、管理人员和核心骨干员工发放

在发放年终奖的企业中，74%的企业面向全员发放2022年终奖，在选择只向部分员工发放年终奖的企业中（26%），主要发放对象为员工年度绩效考核通过者（77%）和管理人员（73%），另外核心骨干人员（64%）和销售/业务人员（45%）也是主要发放对象。

从年终奖的分配依据来看，八成企业会把员工的个人绩效作为分配年终奖的首要依据，同时，在此类考察个人绩效的企业中，55%的企业将同时参考个人年终和平时绩效结果，45%的企业仅参考个人年终绩效结果。除个人绩效外，企业也会参考部门绩效（53%）、岗位级别（40%）和岗位/人才重要性（29%）等因素。

三、2022年终奖发多少

年终奖倍数：2022年企业年终奖额度相当于员工1.8倍月薪，低于2021年的2.1倍

鉴于2022年多变的市场环境，很多职场人担心年终奖是否会缩水。中智咨询调研结果显示，2022年企业年终奖相当于月薪的倍数，整体平均为1.8倍，相比2021年的2.1倍有小幅下滑，发放额度回落至2020年疫情期间的水平。

另外，区分不同类型企业来看，国有企业年终奖相当于月薪的倍数相对较高（2.4倍），民营企业最低（1.3倍），外企和市场平均值基本相当（1.8倍）。

年终奖水平：2022年年终奖人均2.19万，一线城市人均2.83万，长三角2.5万领跑各区域

从2022年市场整体水平来看，企业年终奖人均为2.19万元，略低于2021年的2.37万元。

针对不同城市类型和区域来看，调研结果显示一线城市的企业年终奖水平最高，人均达2.83万元；从经济区域来看，长三角地区年终奖水平最高，平均为2.5万元，其次为珠三角，人均2.36万元。

注：一线城市有北京、上海、广州、深圳；新一线城市有成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥和青岛；二三线城市指一线、新一线以外的城市。

行业水平：2022年高科技行业年终奖发放企业占比降低，但发放企业的年终奖涨幅领先

从不同行业年终奖水平来看，金融行业以平均4.6万元领跑各行业，其次是高科技行业（4.0万元）。尽管高科技行业年终奖发放企业占比有所降低，但其发放奖金涨幅达6.1%，领先于其他行业。这是由于高科技行业整体的经营业绩表现尚可，同时高科技行业的人才竞争相对激烈，为了吸引、激励和保留人才，年终奖水平仍保持增长。

另外，建筑工程、制造、金融行业奖金较上年略有提升，汽车行业与去年基本持平，而房地产、销售贸易、互联网行业的年终奖水平有所下降，这些行业2022年受疫情等宏观环境影响较大，在经营压力加大的情况下奖金激励普遍受影响。

岗位水平：2022年研发技术人员年终奖平均3.6万元，涨幅5.6%

针对不同岗位类型，2022年有四成企业表示将制定差异化的年终奖发放额度。整体来看，销售人员的年终奖倍数高于其他类型员工，其中六成企业表示将对销售中层管理人员发放相当于其月薪3倍及以上的年终奖，另外半数企业表示将针对研发/专业技术人员发放3倍及以上的年终奖。

从年终奖水平来看，中层管理、销售、职能管理人员2022年年终奖基本和去年持平或略有下滑。而研发/专业技术人员年终奖最为突出，平均值达到3.6万元，涨幅5.6%，这主要是由于企业在科技创新驱动、数字化变革的形势下，对于研发技术人员的需求尤其是关键核心人才的需求持续上涨，亟需通过年终奖等激励举措吸引和保留人才。

另外，一线服务/蓝领人员的年终奖平均值为1.5万元，较去年增长7.1%，增幅领先于其他人员，这是由于一线蓝领用工缺口较大，同时企业对于高技能人才的需求不断增加，基于人才吸引和保留的考虑，一线蓝领的年终奖水平近年来持续增长。

差异化：侧重绩优核心员工发放是企业应对年终奖预算有限的主要举措，绩优人员可达普通人员的2-3倍

2022年有42%的企业表示存在"年终奖预算有限，僧多粥少"的问题。对于存在此类问题的企业，计划采取的首要举措是侧重绩优核心员工发放，保证这类群体的年终奖额度（45%），另外调整年终奖分配系数（如降低绩效一般或普通员工的额度）、整体降低员工的发放额度也是常用应对举措。

差异化设置年终奖是企业在预算有限条件下的常用策略，调研结果显示，有29%的企业对于同岗位的绩优人员和绩效普通人员，发放的年终奖水平有明显差异。在此企业中，半数以上（51%）的企业表示同岗位绩优人员的年终奖是普通员工的2-3倍。企业根据员工绩效评估结果合理拉开年终奖分配差距，可以在控制成本的同时提升激励效果。

样本说明：

本报告的分析数据来自于全国504家参与调研的企业。

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