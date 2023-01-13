上海2023年1月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 岁月不居，时节如流。回望2022，Brother深耕中国市场，坚持科技创新，优秀的产品不仅获得了广大用户的支持，也赢得了许多媒体的青睐，喜获多项大奖。

"年度先锋产品"奖 DCP-C421W

Brother DCP-C421W引入"按需打印，按页付费"的创新打印模式，为家庭用户带来的更多选择和便利，在热点科技2022年度卓越科技产品五星奖颁奖盛典专题中荣获"2022年度先锋产品"奖。

购买DCP-C421W的用户，可在"兄弟云充"小程序中免费申领墨水，然后根据自己的打印需求购买打印页数。用户首次完成机器注册后，可享免费打印1,000张的新人福利。

在功能方面， DCP-C421W支持打印、复印、扫描三大功能。手机进行简单配置后，可通过"兄弟畅享印"小程序实现远程打印，方便家长随时随地打印孩子作业。小程序中涵盖海量教育资源，绑定了DCP-C421W的用户可在小程序上免费领用*1有效期一年的"助你学"功能，进一步帮助孩子自主学习，自测自检。

"V选百强好物"奖 DCP-B7535DW

Brother黑白激光多功能一体机DCP-B7535DW，凭借其节省耗材的实用性能和优质的打印效果，荣获PConline 2022智臻科技奖"V选百强好物"奖。

Brother DCP-B7535DW采用鼓粉分离结构，当粉仓内的墨粉耗尽，用户只需要更换粉仓而无需更换硒鼓。同时Brother的按需供粉技术，可让粉仓中的墨粉避免因过多接触空气而产生劣化，帮助企业用户降低使用成本。

功能方面，DCP-B7535DW集打印、复印、扫描三合一，出色的连续打印速度能满足企业大印量的办公需求。

DCP-B7535DW还可通过免费手机APP——Brother Mobile Connect，以及微信小程序"兄弟畅享印"实现无线打印，办公使用更方便。

"Yesky编辑推荐"奖 MFC-J3940DW

Brother A3幅面彩色喷墨一体机MFC-J3940DW凭借出色的打印功能荣获"Yesky编辑推荐奖"。

MFC-J3940DW集打印、复印、扫描、传真于一身，支持最大长度为1,200mm的长纸打印，输出加长壁纸、加长的建筑图纸等都不是问题。无需安装打印机驱动程序，直接通过手机APP——Brother Mobile Connect即可实现无线打印，同时支持小程序"兄弟畅享印"进行远程打印，提升企业用户办公体验。

"年度卓越智能办公扫描仪奖" ADS-4900W

ADS-4900W凭借卓越的智能扫描助力企业高效办公，荣获科技视讯"年度卓越智能办公扫描仪"奖。

ADS-4900W支持高速高效双面扫描，且黑彩同速，单双面扫描不降速。

机器搭载OCR文字识别功能，纸质文档可直接扫描保存为可编辑的WORD、EXCEL、TXT、RTF等格式。机器同时具备重张检测功能，扫描时可自动分辨是否有重复纸张，并自动停止扫描进行提示，实现高效办公。

新年已启，Brother将继续用创新技术，勇于探索，精益求精，为用户带来更优质的产品和体验。

*1 通过微信小程序"兄弟畅享印"绑定DCP-C421W后，可为仅1个微信号注册并领用为期1年的"助你学"功能

兄弟(中国)商业有限公司简介

兄弟(中国)商业有限公司成立于2005年，是Brother集团在中国的产品销售与服务的外商独资企业，事业领域包括以打印机、多功能一体机、标签打印机、扫描仪等产品为代表的打印及解决方案事业；以家用缝纫机、商用绣花机为中心的家用机器事业。兄弟(中国)致力于充分利用集团资源，为中国顾客提供更多具有高附加价值的产品和服务。

品质铸造辉煌 Brother喜获多项产品大奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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