安尼可获批一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌适应症

中国上海2023年01月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 北京2023年1月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年1月13日，正大天晴与康方生物共同宣布，中国国家药品监督管理局（NMPA）已批准双方共同开发的肿瘤免疫创新药物派安普利单抗注射液（商品名：安尼可®）联合紫杉醇和卡铂一线用于局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的治疗。

派安普利单抗用于局部晚期或转移性鳞状NSCLC适应症的获批，为临床治疗提供了更加有效、安全的治疗选择，也为更多患者带来长期生存的希望。

【治疗手段缺乏，晚期鳞状NSCLC临床困境亟待突破】

肺癌是我国发病率及死亡率最高的恶性肿瘤。根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布的2020年全球最新癌症负担数据，中国在2020 年约有82万新发肺癌病例，约有 71万肺癌患者死亡。肺癌已成为严重威胁我国公共卫生健康的问题之一。

非小细胞肺癌（NSCLC）约占肺癌总数的80%，由于NSCLC缺乏有效的早期筛查方案，导致我国68%的NSCLC患者确诊时已是晚期，5年生存率较低[1]。而鳞状NSCLC约占NSCLC患者中30%，既往晚期鳞状NSCLC治疗手段以化疗为主，患者预后极差，中位总生存期不足1年。免疫治疗的兴起为晚期鳞状NSCLC患者的临床治疗提供了一把利器。

【派安普利单抗一线治疗局部晚期或转移性鳞状NSCLC，为患者带来更多获益】

派安普利单抗获得NMPA批准联合紫杉醇和卡铂一线治疗局部晚期或转移性鳞状NSCLC的适应症是基于关键性III期临床试验（AK105-302）[2]的研究结果。

AK105-302研究共入组350例鳞状NSCLC患者，以1:1比例随机入组并接受派安普利单抗200mg联合卡铂AUC5+紫杉醇175mg/m2 Q3W治疗或安慰剂200mg联合卡铂AUC5+紫杉醇175mg/m2 Q3W治疗4周期，随后进入维持治疗。主要研究终点为IRRC评估的无进展生存期（PFS），次要研究终点包括总生存期（OS）、客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）、研究者评估的无进展生存期（PFS）、持续缓解时间（DoR）及安全性等。

研究结果显示，接受派安普利单抗联合化疗的局部晚期或转移性鳞状NSCLC患者，中位PFS为7.6个月（95% CI: 6.83-9.66），对比化疗组的4.2个月（95% CI: 4.17-4.34）显著延长3.4个月，HR=0.44（95%CI: 0.34-0.56），p<0.00001，疾病进展或死亡风险下降56%；ORR高达71.4%，相较于化疗组ORR（44.0%）显著提升27.4%，P<0.00001。

接受派安普利单抗联合化疗的局部晚期或转移性鳞状NSCLC患者，中位OS尚未成熟，化疗组的中位OS 19.8个月（95% CI: 15.70-23.72），HR=0.55（95%CI: 0.40-0.75），p=0.0002，疾病进展或死亡风险显著下降45%；派安普利单抗联合化疗组30个月的OS率高达54.5%（95% CI: 44.5%-63.%），为患者更长生存获益带来希望。

安全性方面，派安普利单抗联合化疗组的耐受性良好，与化疗相比，治疗期间发生的不良事件（TEAE）无显著增加。派安普利单抗联合化疗组与化疗组≥3级TEAE发生率分别为69.4%和69.7%；≥3级irAE发生率仅为2.9%。其中在派安普利单抗联合化疗组中，仅1例（0.6%）发生≥3级免疫介导性肺炎。相较其他同类型研究数据，派安普利单抗≥3级TEAE发生率更低，展现出优异的安全性。

基于AK105-302研究的优秀结果，NMPA批准派安普利单抗联合化疗一线用于局部晚期或转移性鳞状NSCLC患者的治疗。此外，派安普利单抗在非鳞NSCLC的治疗也有进一步的探索，期待研究能够取得阳性结果，为更多患者带来获益。

【广泛布局，派安普利单抗在不同瘤种深度探索，惠及更多患者】

派安普利单抗是目前唯一采用IgG1亚型并进行Fc段改造的新型PD-1单抗。在重链Fc端利用基因工程技术进行氨基酸突变，形成Fc silencing（Fc效应沉默），消除与Fc受体结合的能力。这样的改造一方面完全去除了ADCC/ADCP/CDC效应，显著减少效应T细胞耗损，另一方面，Fc段改造降低ADCR效应，减少IL-8的释放，进一步增强免疫疗效。此外，ADCR效应的降低还意味着IL-6的释放减少，从而减少irAEs，表现为临床数据上安全性的提升。

2021年8月5日，派安普利单抗获得NMPA批准用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者的治疗。

此外，派安普利单抗治疗鼻咽癌、肝细胞癌、头颈部肿瘤及胃癌等多个瘤种的研究亦在稳步推进当中，这些研究或已在ASCO等国际舞台多次亮相，或已完成入组等待最终数据的揭晓，派安普利单抗的临床前景值得期待。

AK105-302研究的主要研究者、上海交通大学附属胸科医院韩宝惠教授谈到："派安普利单抗联合化疗一线治疗鳞状NSCLC取得了令人欣喜的研究成果，并纳入《2022 CSCO非小细胞肺癌诊疗指南》，体现了其重要的临床价值，而相应适应症的获批极大地提高药物可及性，为患者带来更丰富的治疗选择，也为医生的临床治疗带来一把利器。未来，我们期待派安普利单抗在肺癌治疗领域开展更多相关研究，惠及更多中国患者！"

正大天晴药业集团总裁俞康信先生表示："派安普利单抗作为国产原研抗肿瘤药物研究成果的代表之一，在肺癌、鼻咽癌、肝细胞癌、头颈部肿瘤、胃癌及霍奇金淋巴瘤等多个领域均有广泛布局，此次鳞状NSCLC的适应症获批，为更多患者带来了福音，同时也彰显了民族制药企业的创新硬实力。此外，派安普利单抗联合安罗替尼的"双安"治疗方案也为晚期非鳞非小细胞肺癌、小细胞肺癌患者带来生存获益，提供了一种"Chemo-free"的全新治疗选择。未来，正大天晴将持续践行‘以患者为中心，以医生为核心’的经营理念，继续以‘为民族，抗肿瘤’为己任，在创新驱动的引领下，研发出更多更好的药物，造福更多患者！"

康方生物创始人、董事长兼职首席执行官夏瑜博士表示："在中国，肺癌仍有大量尚未满足的有效治疗肺癌的临床需求，派安普利单抗作为一款差异化设计的新型PD-1单抗，此次新适应症的获批将为一线鳞状非小细胞肺癌患者提供更优治疗选择。得益于差异化设计带来的疗效和安全性优势，派安普利单抗已经在临床中广泛用于治疗霍奇金淋巴瘤，并且迅速得到了医生和患者的高度认可。本次一线治疗鳞状非小细胞肺癌适应症的获批，将使得派安普利单抗可以进一步惠及中国庞大的肺癌患者人群，进一步加速派安普利单抗社会价值和商业价值的转化。康方生物将携手正大天晴，继续大力推进安尼可®商业化，为更多中国肿瘤患者带来更好的用药选择，提升他们的生存获益。"

关于安尼可®（派安普利单抗，AK105）

安尼可®是目前唯一采用 IgG1 亚型并进行Fc段改造的新型差异化PD-1 单抗，能够更有效增强免疫治疗疗效，且减少不良反应。2021年8月，安尼可®已获得国家药品监督管理局附条件批准上市，用于治疗至少经过二线系统化疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者。2023年1月，安尼可®联合化疗一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌获批上市。同时，安尼可®三线治疗转移性鼻咽癌的上市申请已提交，治疗肝癌、胃癌等适应症的后期阶段临床研究正在高效推进中。

关于正大天晴

正大天晴药业集团是集药品的科研、生产和销售为一体的创新型医药集团企业，为香港上市企业中国生物制药（01177.HK）核心企业，是国内抗肿瘤、肝病领域知名企业，致力于为患者提供更佳的健康解决方案和优质可负担的医药资源。目前，公司位列中国医药工业百强企业榜第15位，为2022年中国医药研发产品线最佳工业企业。正大天晴始终将科技创新作为企业可持续发展的重要战略，为积极研制创新和高品质药品不懈努力，重点打造了肿瘤、肝病、呼吸等产品群。公司年研发投入占销售收入的12%以上，在研项目178个，其中创新药95个，先后承担国家重大专项课题30多项，累计申请发明专利2500多项，拥有授权专利900多项。正大天晴期望通过深度推进"全面创新"战略，用有温度的科技创新护佑百姓健康，为提高社会健康水平与药品可及性不懈努力。

关于中国生物制药

中国生物制药有限公司及其附属公司是中国领先的研发型医药集团，公司于2000年在香港联交所上市（01177.HK）并被列入恒生指数股，业务覆盖医药研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。产品包括多种生物药和化学药，在肿瘤、肝病、外科/镇痛、呼吸系统、心脑血管病、骨科、消化系统及抗感染等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。中国生物制药连续四年荣登美国权威杂志《制药经理人》发布的"全球制药企业TOP50"，连续三年获评《福布斯》（亚洲）"亚太最佳公司50强"。

关于康方生物

康方生物（港交所股票代码：9926.HK）是一家致力于研究、开发、生产及商业化全球病人可负担的创新抗体新药的生物制药公司。自成立以来，公司打造了独有的以端对端全方位药物开发平台（ACE Platform）和双特异性抗体开发技术（Tetrabody）为核心的一体化研发创新体系、国际化标准的GMP生产体系和运作模式先进的商业化体系。

公司目前拥有30个以上用于治疗肿瘤、自身免疫、炎症、代谢疾病等重大疾病的创新候选药物，其中17个新药进入临床研究，14项关键/III期临床试验正在开展，3个新药实现商业化销售（含1个对外授权）。2021年8月，安尼可®（派安普利单抗注射液，AK105）获批上市。2022年6月，公司全球首创的肿瘤双免疫检查点双抗开坦尼®（PD-1/CTLA-4双抗，卡度尼利单抗注射液）获批上市。2022年12月，公司另一个自主研发的全球首创双抗依沃西（PD-1/VEGF双特异性抗体），以5亿美金首付款、总交易额高达50亿美金和销售净额低双位数比例提成的合作方案，授予Summit Therapeutics于美国、加拿大、欧洲和日本的开发和商业化独家许可权。康方生物期望通过高效及突破性的研发创新开发国际首创及同类药物最佳疗法的新药，成为全球领先的生物制药企业。

参考文献：

[1] 中华医学杂志.2020.100(46):3659-3673.

[2] Baohui Han, et al. 2022 ESMO IO,59MO.

安尼可获批一线治疗局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌适应症 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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