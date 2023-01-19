今日保：两万人力150亿保费，明亚保险经纪怎么做到的？

北京2023年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，今日保微信公众号发表文章《两万人力150亿保费，这家头部经代怎么做到的？》，介绍了明亚保险经纪2022年保持相对高速增长的“制胜三宝”及其2023年的发展规划，以下为报道原文：

导语：疫情三年，风刀霜剑。对于保险业来说，也是举步维艰 — 转型步入深水区，叠加疫情反复冲击，"凛冬"之下，寒风瑟瑟。2021年，人身险保费收入与增速首次出现双负增长；2022年，从前三季度保费增速的表现看，多数保险机构举全力难遏下行颓势，少数险企拼命奔跑也只是挪步式前进，有的甚至只能留在原地，预计只有个位数机构能够逆势上行，保持相对高速增长。

头部经代明亚就是保持相对高速增长的极少数机构之一 — 2022年以2万人的队伍达成近150亿元的保费收入，全年保费收入超出年度目标20%。

身处行业深度转型爬坡的岁月，如斯业绩的明亚究竟做对了什么？面对已经到来的2023年，明亚又将如何迎战？

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2022年制胜三宝

经济实力雄厚的一二线城市、抗风险能力强的中高端客群、高度专业化的精英队伍

德鲁克曾说，在动荡的环境中，一个组织必须要做到既能够经受住突如其来的打击，又能够充分利用突然的意外机会。

能够危中寻机、化危为机的组织必然有着强劲的增长韧性和发展后劲。疫情期间业绩持续逆势上扬的明亚，正展现出这样的特质。

20%的增速献礼，当是明亚献给自己18岁的成人礼。

据统计，明亚2022年实现规模保费147亿元，其中新单保费74.24亿元（个人寿险62.93亿元，团财险4.88亿元，医疗险6.43亿元），年度理赔总额5.18亿元。



明亚保险经纪2022年业绩海报

预计全年保费收入超出年度目标20% — 明亚用这份靓丽的成绩单为自己的18岁献上了收官之礼。

这份业绩的背后，首先获益于精英定位和专业坚守。

能够在转型阵痛持续、行业增长乏力的大环境下取得这样的成绩实属不易，折射出这家头部经代高韧性的组织力和强大的抗逆力。

溯源这种组织力和抗逆力的源头可以看到，对精英客户、精英队伍的定位，对专业与创新价值的坚守，对平台服务与客户体验的极致追求，使得明亚能够在动荡的环境下危中寻机，逆势增长。

其次，立足一、二线城市，瞄准精英客户人群的定位也功不可没。

自成立之初，明亚就以一、二线城市为发展定位，以个人客户、城市白领为客群定位，制定精英化发展战略、打造专业化经营模式。数据显示，明亚80%的业务聚集在北上广深及15个新一线城市。其中，北上广深占据近60%的业务。

18年如一日持续深耕，明亚在形成独特的专业品牌IP的同时，也拥有了一批年轻化、精英化白领阶层的客户群，这些支付能力较强、受经济下行和疫情冲击影响相对较小的群体，成为明亚逆势增长的活水源头。

最后再以专业加持赢得信赖，助推精英队伍将私域公域流量合二为一，化为合力。

围绕前沿城市、精英客群定位，明亚以高学历、高素质、自主学习能力强、没有保险业经验的优秀人才作为增员方向，着力打造一支年轻化、精英化的队伍。目前，明亚经纪人队伍平均年龄为34岁，30至44岁、本科及以上学历经纪人占比双双超过八成，最低学历为大专，其中不乏从医生、律师、投行等精英行业转型的人才。

年轻化、精英化的队伍特质，使得明亚经纪人的互联网经营及专业化IP打造意识较强，很早就开始经营知乎及公众号，发表关于保险的专业建议和想法，专业精深的品牌形象赢得了看重专业价值、服务体验的新生代保险消费者的认可。这种公域私域流量联动转化的能力，使得明亚经纪人扛住了疫情的影响，化危为机，业绩逆势上扬。

经济基础雄厚的一二线城市、抗风险能力更强的中高端客群、高度专业化的精英队伍，为明亚保持增长韧性、超出年度保费目标20%完美收官2022提供了强劲的发展动能。

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2023年备战寻机

围绕市场痛点难点+创新定制化产品

栉风沐雨，2022年业已收官；"更加艰难"，业内人士2023年如此预计。

因为经济衰退严重影响人们收入预期和消费信心，保险行业将受到更大的支付冲击，所以，尽管2022取得了良好业绩，明亚对保持2022年的增长态势并不乐观。明亚保险经纪副总裁王鹏认为，2023年甚至2024年都要做好艰苦奋斗的准备。

"长期有机遇，近期有危机"，这是来自他的第一重判断。"从长期来看，市场一定会复苏。人们的保险意识、保险需求越来越普及；需求导向之下，险企产品端、服务端的创新也会越来越多，更加匹配大众的需要。

而从更宏观的角度看，国家倡导共同富裕，保险本身就是实现共同富裕的重要工具，国家一定会更加重视，会采取措施去普及推广。"

唯如此，保险机构才能更加清醒地知己知彼，才能找准方向稳健前行。

那么2023年明亚如何做？或可总结为，"坚持优势找突破，更多的尝试和创新"。

对此，王鹏坦言，要一如既往地坚持优势。队伍方面，产能、人力双管齐下，再度提升准入门槛（最低为本科学历），打破专职兼职界限，给更多符合条件的人提供尝试机会；产品方面不遗余力地创新研发，只要符合客户需求，市场暂时还不具备的一些盲点，都是明亚尝试的方向。

"比如围绕带病人群，打造更具针对性和差异化的产品。围绕养老这个大市场，进一步完善附加值服务，尤其是针对需求最广的居家养老，拓展长护险等从国际经验看非常可观的险种类别。"

以需求为导向进行极致化产品创新，明亚早已在行动。2022年5月，在深刻洞察养老险市场规律与消费者需求的基础上，明亚保险经纪联合长城人寿推出"终身领取＋支持月领＋多个可变项目"的新型养老金产品"长城明爱金彩养老年金保险"，以4种保障方案分别对应"高额领取""财富传承""保证领取20年"和"保证领取30年"四大不同需求，保障方案不只多样可选，还可灵活变更，极具人性化的设计一上市就受到白领阶层的青睐。

事实上，针对市场痛点创新产品定制已是明亚熟练杀手锏。

2022年可谓明亚产品定制创新年 — 既有覆盖185种疾病60岁之前患重疾可获得180%基本保额的明爱慧选重疾险、延长额外赔付限定年龄、让客户在高龄阶段也有更多保障的阿米二号重疾险、明爱无忧医疗保险、明爱宝贝少儿重大疾病保险等健康险产品，也有明爱金彩养老金保险、明爱传承终身寿险、明爱小太阳教育年金保险、明爱传世终身寿险A+B、明爱启航教育金保险等涉及财务管理和养老险的产品。

尤其是明爱金彩，更是将达到当前养老产品创新极致。不仅囊括了如今养老年金产品中所有的领取方式，还兼具了未来各种养老场景下的需求和财富传承功能。更重要的是，这款产品始终把选择的权力交给了客户，而且无论怎么选，客户的利益始终被置于首位。

如是，可以窥见围绕市场痛点难点盲点创新开发独家定制化的保险产品，已经成为明亚市场竞争力的品牌护城河。作为行业观察者，我们也希望2023年明亚可以继续为市场带来更多惊喜。

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中介的价值思考

深融保险营销服务全链条，实现三方共赢

随着市场逐渐成熟、行业不断发展，作为保险生态链重要一环的保险中介的价值也正越来越被看见和被期待。

透过明亚的成长经历可以看到，只有持续进行专业化升级、更深融入售前售中售后保险营销服务全链条，成为行业高质量发展的推动者和参与者，中介机构才能赢得生存权和发展权。

对于如何更好地放大中介的服务价值，实现客户、保司、中介三方共赢，推动整个行业生态健康发展，明亚有着长期实践与深入思考。



明亚保险经纪股份有限公司

对于售前，价值重在提供需求分析、产品筛选。"保险中介真正给到客户的价值就是提供的服务，包括售前售中售后整个流程的保险服务。"王鹏直言，从售前看，保险经纪人从客户角度出发，帮助客户梳理需求、分析筛选、寻找和锁定不同的产品组合，这种服务本身就有价值，但目前这种服务不太容易货币化，最终还需要销售产品获得手续费来实现服务变现。

"希望有一天，能够打造出完全让利给客户的保险产品，中介公司可以靠收取客户的服务费来生存发展。但这条道路会非常漫长，因为东方人的理念是免费的才能叫服务，付费就是商品了，所以，完全服务付费化会有难度。"

再看售中，价值重在专业化核保。

从售中看，保险中介的价值也有充分体现。比如现在明亚正在做的两核平台中的核保已越来越专业化，可以在如实告知的基础上为客户谋求一个最优化的核保结论。

最后则是售后，价值重在权益维护。这方面，中介的服务价值就更多了，比如理赔，明亚推出"贴心赔"服务，通过核赔复议，帮助客户维权以及做好一系列保全。这方面，令笔者印象深刻的是"2022年度十大温暖理赔案例"中，明亚的"一封说明函，救回了客户自己都放弃的理赔"案例成功入选。案例中，明亚保险经纪人以执业医师背景和11年核保经历为积淀，最终帮助客户争取到疑似除外责任案件的百分百理赔，彰显出专业服务的价值。

当然，协助保司降本增效，减少逆选择，避免重复服务浪费资源，也是中介的生存必备技。

按照明亚的畅想，保司可以与中介共同谋求保险市场的经营，中介想办法给保司带来更好更合理的客群，减少逆选择风险，最终产生的利润双方共同分享。"这种新的盈利模式如果保司愿意接纳，我们也愿意尝试。"

此外，如何更好地整合增值服务，避免重复服务造成资源浪费，中介也大有可为。比如，一个客户在A、B、C3家公司投保，3家公司均赠送绿通服务，那么从整个市场看就是一种浪费，3家公司都有服务成本，但对于客户来说却是无效服务。最好的转化方式是把相应的服务成本给到中介，由中介来整合为客户提供一整套不重复的服务，这样对保司来讲节约了成本，对客户来讲丰富了服务价值和内涵。



明亚保险经纪股份有限公司

后记

保险中介要找到发展新路径、生态新定位

保险中介应往何处去？这是伴随中国保险中介发展30年来，一直备受关注的问题。

近年来，加快推动保险中介从传统的"资源型、通道型、粗放型"增长模式向"专业型、科技型、管理型"转型升级，构建新型保险中介市场体系，更是成为监管层发力的重点和引导的方向。

找到发展的新路径、生态的新定位，这是中介机构必须交出的时代答卷。在寻找新路径、新定位的过程中，明亚与市场、与时代紧密融合，通过专业与创新的坚守，走出了一条专业化发展道路，形成了独特的品牌IP，成为头部经代。

步入新周期，期待明亚打造出更新更好的发展样本。

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