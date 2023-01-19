–数字合作组织（DCO）发布《弥合鸿沟报告》以强调国际合作对确保所有人享有数字荣景的重要性

瑞士达沃斯2023年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 数字合作组织（DCO）今天在达沃斯世界经济论坛上发布了《弥合鸿沟报告》，强调迫切需要加强国际多边合作，以缩小数字差距，确保所有国家都能从数字经济中受益。



DCO Bridging the Gap Report

该报告借鉴了与来自多个部门和地区的专家进行的广泛的全球磋商，这是 DCO 为增强成员国发展数字经济和创造繁荣与增长的能力而开展的任务的一部分。 报告中深入探讨了各国，特别是小国和发展中国家在平等参与数字经济方面面临的挑战。

DCO 秘书长 Deemah AlYahya 阁下表示：「在过去二十年中，数字经济以前所未有的速度增长，成为我们社会的支柱，也是实现可持续发展的重要组成部分。 然而，在充满机遇的同时，数字经济也带来了艰巨的挑战，重要的是必须认识到，这些挑战不是任何一个国家或私人实体能够单独解决的。 只有通过多边和多利益攸关方合作，我们才能应对挑战，充分利用机遇，并创造一个更加包容和有效的数字经济。」

该报告是根据原始研究和活动汇编的，包括在五大洲五个城市举行的一系列五次圆桌会议；对12个国家的企业和消费者进行的调查；并采访了37位数字经济专家。

Deemah AlYahya 阁下说道：「弥合数字鸿沟旨在成为关于数字经济的宝贵信息资源，以指导我们的成员国发展自己的数字经济。 除了为成员国提供信息、宣传和咨询服务外，DCO 还致力于通过有效的多边合作，共同创建和设计影响驱动的举措，建设更具包容性的数字经济。 我们呼吁所有利益攸关方团结起来，共同创造一个适用于所有人、任何地方的数字经济。」

DCO 弥合鸿沟报告现可从 www.dcoinsights.com/btg 获取

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DCO报告点出弥合数字经济差距的重要性 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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