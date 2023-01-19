去年，将部分制造业务迁回国内的公司数量翻了一番

96% 的公司确认，由于地缘政治事件，他们正在调整供应链

超过半数的公司正在迁回业务，以减轻潜在的全球中断

瑞士达沃斯2023年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新的研究揭示出全球化出现重大变化，因为越来越多的保护主义政策正在将世界分裂成贸易集团，所以企业急于将制造业迁移到距离本土更近的地方，以防止供应链中断。

由 DP World 委托并由 Economist Impact 领导的最新 Trade in Transition 研究，收集了公司领导者在应对最近全球贸易中断时的观点，包括从乌克兰冲突到通货膨胀和某些市场的更长 Covid 封锁政策。

其主要发现是，96% 的公司确认，由于地缘政治事件，他们正在调整供应链。

这一变化是迅速的。在短短一年的时间里，与 2021 年相比，将制造业务和供应商迁至本土市场或附近地区的公司数量翻了一番。其动因主要是为了降低成本以及中断风险。

但这一变化并不均衡。虽然 27% 的公司表示，由于乌克兰战争等地缘政治事件，他们正在缩短供应链的长度，同时另有 33% 的公司计划扩展到更稳定、更透明的市场。

通货膨胀威胁

30% 的高管认为，持续的通货膨胀威胁对未来两年的贸易造成了严重的负面影响。通货膨胀压力体现在投入成本上，从供应短缺和运输，到高能源成本和运输能力受限。

在货币紧缩的情况下，由于生产和需求减少，欧洲、北美和亚太地区的公司预计出口将比正常情况下降低 1%。

如果通胀压力持续，中东和南美的出口预计将受到严重打击，将分别下降 3.52% 和 2.74%。预计只有非洲的出口将增长 0.26%。

分裂的世界

10% 的受访者还认为，世界分裂为几个贸易集团，将限制国际贸易的增长。除了乌克兰战争之外，网络战等正在阻碍全球经济的有效运作。这将导致越来越多的保护主义政策出台，如美国基础设施法案以及芯片和科学法案，旨在激励和优先考虑美国和北美的制造业。类似的保护主义政策正在世界各地涌现，导致全球贸易体系进一步分裂。

企业正在寻找应对和发展的方法。通过多元化、区域化或回流来调整供应链以建立韧性便是一种应对措施。

对 3000 名公司高管的全球调查发现，北美和欧洲的公司最有可能将半数以上的服务外包到其所在地区。其次是南美 40%、中东 36%、亚太地区 32% 和非洲 18% 的公司将在其区域内外包。

更多更广泛地采用科技是建立供应链韧性的另一种方式。约 35% 的受访者表示，他们目前正在实施物联网 (IoT) 解决方案，以促进货物的跟踪和监控，而另有 32% 的公司正在采用数字平台与客户或供应商直接开展业务。

DP World 集团董事长兼首席执行官 Sultan Ahmed Bin Sulayem 今天在达沃斯世界经济论坛上发布报告时表示：

"该报告是全球化正在改变的切实证据，因为公司被迫适应新的挑战。通过使生产更接近最终客户，公司可减少供应链中涉及的接触点数量，并为世界各地的货物流动带来更大的韧性。但贸易环境始终在变化。将改变这些趋势的下一挑战是区域市场迫在眉睫的经济放缓。敏捷性、实时可见性和端到端供应链能力，对于确保公司能够在挑战性日益加剧的环境中继续找到新的效率至关重要。

Economist Impact 新全球化实务领导人 John Ferguson，补充道：

"向区域化和回流的转变显而易见，但考虑到成本上升、风险增加和政府激励或要求三重威胁，这也并不奇怪。此外，在过去几十年，企业只需关注贸易的经济方面，即价格、质量和交付。现在，他们必须考虑其他非经济因素，如韧性和可持续性。所有这些都在供应链上发生巨大变化，这一点在调查结果和全球贸易模式的变化中都可见一斑。

要查看完整报告，请单击 此处

关于 Trade in Transition

这是由 DP World 委托并由 Economist Impact 领导的第三版 Trade in Transition 报告。这是一项全球调查，收集了 3000 多名高管的数据，调查了他们对疫情的经验、对政府政策的信心、供应链对全球贸易流动的压力以及贸易中的 ESG 优先级。该报告深入探讨了区域（北美、南美、欧洲、中东、非洲和亚太地区）和行业数据（快速消费品、工业、消费品、食品和饮料、能源和自然资源以及健康和制药），以比较和对比国际贸易的优先级。

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DP World：随着制造业迁回至距离本土更近的位置，全球化正在被重新定义 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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