百悦泽®（泽布替尼）在大不列颠获英国药品和健康产品管理局批准用于治疗慢性淋巴细胞白血病（CLL）和边缘区淋巴瘤（MZL）

在本次MHRA授予上市许可前,百悦泽®已获欧盟委员会批准多项适应症

百悦泽®是目前唯一在大不列颠获批用于MZL治疗的药物

中国北京、美国麻省剑桥和瑞士巴塞尔2023年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百济神州(纳斯达克代码:BGNE;香港联交所代码:06160;上交所代码:688235)是一家全球性生物技术公司。公司今日宣布,英国药品与健康产品管理局(MHRA)已授予百悦泽®(泽布替尼)用于治疗慢性淋巴细胞白血病(CLL)成人患者和用于治疗既往接受过至少一种抗CD20疗法的边缘区淋巴瘤(MZL)成人患者在大不列颠的上市许可。

英国伯恩茅斯多塞特大学医院血液科Renata Walewska博士表示:"百悦泽®是一种高选择性BTK抑制剂。与第一代BTK抑制剂相比,百悦泽®在用于复发性CLL治疗时呈现出具有临床意义的改善。本次百悦泽®在大不列颠获得治疗MZL 和CLL的上市许可,对于符合治疗标准的患者和他们的医生而言意义重大。MZL患者此前除免疫化疗外并无已获批的靶向治疗药物;而对于CLL患者而言,百悦泽® 是可替代现有BTK抑制剂的新治疗选择。"

本次百悦泽®用于CLL治疗的MHRA批准,是基于两项全球3期临床试验:SEQUOIA(NCT03336333)研究[1],即在既往未经治疗的CLL患者中对比百悦泽®和苯达莫司汀联合利妥昔单抗(BR)的治疗;ALPINE(NCT03734016)研究[2],即在复发/难治性(R/R)CLL患者中对比百悦泽®和亿珂®(伊布替尼)的治疗。

本次百悦泽®用于 MZL治疗的MHRA批准,是基于一项全球多中心、单臂、开放性的2期试验 MAGNOLIA研究[3],该试验在既往接受过至少一种抗CD20疗法的R/R MZL患者中开展。

百济神州血液学首席医学官Mehrdad Mobasher医学博士及公共卫生硕士表示:"百悦泽®经特殊设计,是一款旨在最大化BTK占有率、最小化脱靶效应的BTK抑制剂。我们相信百悦泽®将为符合治疗标准的MZL和CLL患者带来一项极具潜力的治疗选择。"

百济神州英国及爱尔兰总经理Robert Mulrooney博士表示:"百济神州致力于以更快的速度为全球更多患者带来抗肿瘤药物。对于本次重要的批准以及我们已取得的进展,我们感到非常欣喜,并且有信心让百悦泽®惠及更多大不列颠符合治疗标准的血液肿瘤患者。"

今年早些时候,英国国家卫生与临床优化研究所 (NICE) 推荐百悦泽®用于治疗既往接受过至少一种治疗,且适用于苯达莫司汀联合利妥昔单抗的华氏巨球蛋白血症(WM)成人患者。苏格兰药品联盟也已推荐百悦泽®用于治疗既往接受过至少一种治疗的WM成人患者,或用于不适合免疫化疗患者的一线治疗。

百悦泽®目前已在欧盟及北爱尔兰(依据《北爱尔兰协定书》相关条款)获批用于治疗既往接受过至少一种治疗的WM成人患者,或作为不适合接受免疫化疗的WM患者的一线治疗;用于治疗CLL成人患者,以及既往接受过至少一种抗CD20疗法的MZL成人患者。

关于慢性淋巴细胞白血病

CLL是一种危及生命的成人癌症,是原发于骨髓的异常白血病B淋巴细胞(一种白细胞)蓄积于外周血、骨髓和淋巴组织的一种成熟B细胞恶性肿瘤[4],[5]。CLL是成人白血病最常见的类型,约占白血病新发病例的四分之一[6]。欧洲地区的CLL发病率预估为每年4.92例/10万人[7],[8]。

关于边缘区淋巴瘤

边缘区淋巴瘤(MZL)是一组极为罕见的、原发于淋巴组织边缘区且生长缓慢的B细胞恶性肿瘤[9]。MZL在欧洲的流行病学数据有限,但其发病率约为每年20 ~ 30例/百万人[10],[11],[12]。MZL有三种不同的亚型:其中以结外边缘区B细胞淋巴瘤或粘膜相关淋巴组织(MALT)亚型最为常见;以发生于淋巴结中的淋巴结边缘区B细胞淋巴瘤亚型较为罕见;而发生于脾脏、骨髓或两者兼有的脾脏边缘区B细胞淋巴瘤是该疾病最为罕见的亚型[13]。

关于百悦泽®

百悦泽®(泽布替尼)是一款由百济神州科学家自主研发的布鲁顿氏酪氨酸激酶(BTK)小分子抑制剂,目前正在全球进行广泛的临床试验项目,作为单药和与其他疗法进行联合用药治疗多种B细胞恶性肿瘤。百悦泽®的设计通过优化生物利用度、半衰期和选择性,实现对BTK蛋白靶向、持续的抑制。凭借与其他获批BTK抑制剂存在差异化的药代动力学特征,百悦泽®已被证明能在多个疾病相关组织中抑制恶性B细胞增殖。

百悦泽®已经开展了广泛的全球临床开发项目,目前已在全球超过30个地区开展了35项试验,总入组受试者超过4,700人。迄今为止,百悦泽®已在包括美国、中国、欧盟和大不列颠、加拿大、澳大利亚、韩国、冰岛、挪威和瑞士在内的超过60个市场获批。

关于百济神州

百济神州是一家全球性生物科技公司,专注于开发和商业化创新、可负担的抗肿瘤药物,旨在为全球患者改善治疗效果,提高药物可及性。通过强大的自主研发能力和外部战略合作,我们不断加速开发多元、创新的药物管线。我们致力于为全球更多患者全面改善药物可及性。百济神州在全球五大洲打造了一支超过9,000人的团队,并在中国北京、美国麻省剑桥和瑞士巴塞尔设立了主要办事处。欲了解更多信息,请访问www.beigene.com.cn。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据《1995年私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)以及其他联邦证券法律中定义的前瞻性声明,包括有关百悦泽®为CLL或R/R MZL患者提供临床获益的潜力、百悦泽®未来在大不列颠和其他市场开展的开发、药政申报和批准、商业化和市场准入、百悦泽®潜在的商业机会、以及百济神州在"关于百济神州"标题下提及的计划、承诺、抱负和目标。由于各种重要因素的影响,实际结果可能与前瞻性声明中的结果存在实质性差异。这些因素包括:百济神州证明其候选药物功效和安全性的能力;候选药物的临床结果可能不支持进一步开发或上市审批;药政部门的行动可能会影响到临床试验的启动、时间表和进展以及药物上市审批;百济神州的上市药物及候选药物(如能获批)获得商业成功的能力;百济神州获得和维护对其药物和技术的知识产权保护的能力;百济神州依赖第三方进行药物开发、生产和其他服务的情况;百济神州取得监管审批和商业化医药产品的有限经验,及其获得进一步的营运资金以完成候选药物开发、商业化及实现并保持盈利的能力;新冠肺炎全球疫情对百济神州的临床开发、监管、商业化运营、生产以及其他业务带来的影响;以及百济神州在最近季度报告的10-Q表格中"风险因素"章节里更全面讨论的各类风险;以及百济神州向美国证券交易委员会期后呈报中关于潜在风险、不确定性以及其他重要因素的讨论。本新闻稿中的所有信息仅及于新闻稿发布之日,除非法律要求,百济神州并无责任更新该等信息。

*亿珂®是Pharmacyclics LLC和Janssen Biotech,Inc.的注册商标。

