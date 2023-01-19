创新驱动文旅产业升级 第二届中国文旅产业创新发展论坛盛大召开

北京2023年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当前，中国旅游业发展正由资源驱动向创新驱动转变，"创新驱动发展"被列为"十四五"时期旅游业发展七项任务的首位。为展示文旅创新案例，聚焦文旅创新的方法论和大趋势，1月13日，由新旅界主办的第二届中国文旅产业创新发展论坛暨2022文旅风尚榜颁奖盛典在上海举行。此次论坛以"破茧重生"为主题，为业界提供市场创新、产品创新、科技创新以及管理创新方面的有效思路与实操案例。

中国旅游协会副会长、顶度集团有限公司董事长陈向宏，复星旅游文化集团终身荣誉董事长钱建农，海昌海洋公园控股有限公司执行总裁张建斌，浙江祥源文旅股份有限公司总裁孙东洋，腾讯文旅产业研究院秘书长孙晖，袈蓝（北京）文化产业集团有限公司创始人邹迎晞等文旅企业代表出席此次论坛，现场分享行业前沿的创新动态。上海市旅游行业协会秘书长许婷，长江证券研究所宏观首席分析师于博，新昌县文化广电旅游局党委书记、局长高雪军等政界、学界代表出席论坛，并发表对文旅创新的观察思考。新旅界创始人、总裁李阳在此次论坛上发表年度演讲。

新旅界创始人、总裁李阳在年度演讲中表示，"根据新旅界近期开展的产业调研，约有66.4%的文旅企业家认为2023年营收将同比增长50%以上，其中40%认为2023年营收将同比增长100%以上。投资预期方面，60%的受访文旅企业表示将在2023年计划加大投资力度。当然，也有一些企业在观望。新旅界在消费端的调查显示，85%文旅消费者表示2023年增加出游次数，7成消费者表示2023年出游次数2次以上。困难时刻考验着企业家信心以及对于未来的预判，在产业发展的历程中，能够跨越周期的企业，都保持着坚定的信心，对产业未来的发展节奏有准确的预判。"

中国旅游协会副会长、顶度集团有限公司董事长陈向宏在会上表示，当前旅游行业要比以往任何时期更重视文旅融合，只有更新的产品内容才能开发旅游新消费方式、制造新市场需求、链接新旅游族群。作为旅游从业者，对文旅融合要有四点认知：第一，文旅融合进入资源和产品融合发展的产品时代，产品引导消费，消费促进产品丰富；第二，扩大文旅融合消费需求，重要是扩大产品差异化，更加关注细分的、多元化的下沉市场；第三，文旅融合注重共生、重塑和迭代，要出精品，重运行，强品牌，抓机遇；第四，推进文旅融合发展，必须进一步转变观念注重创新，辩证地看待重资产和轻资产的关系，警惕网红同质化、概念图谱化、运营粗放化。

作为本次论坛的环节之一，《2022中国文旅产业创新发展报告》对外发布。该报告立足宏观经济形势，聚焦于文旅产业大量创新元素和案例，对文旅产业创新驱动进行深入分析。报告指出，当前文旅市场、行业格局和游客消费习惯已经彻底改变，供给侧也随之改革创新，强运营能力将成为未来文旅企业的技术壁垒与核心竞争力，而"降低投资，注重体验"的策略将主导疫情常态化时代的中国文旅市场的供给端。

长江证券研究所宏观首席分析师于博对2023年的宏观经济形势进行了分析。他表示，2023年整体预期比较乐观。第一，防疫政策优化带来居民资产负债表的修复，居民消费能力有所恢复；第二，金融对于房地产支持，房地产对拉动经济有间接作用；第三，美国通胀压力缓解之后，收紧货币力度将减弱，中国可以适当放松货币、加速经济修复，带来消费的改善。

浙江祥源文旅股份有限公司总裁孙东洋就祥源控股的文旅资管产业格局进行了介绍。他表示，祥源控股的核心产品观是"低成本·极致体验"，在此基础上延伸出三种不同类型的产品理念：自然景区主题游乐化、文化景区深度体验化、休闲生活高度品质化。在产品方面，祥源控股主要有四种产品类型：资源型景区的转型升级、自主研发的"花世界"都市休闲型景区、以自主研发的"自由家"系列为代表的休闲品质型度假空间，以及文旅主题商业等。

在圆桌对话环节，复星旅游文化集团终身荣誉董事长钱建农，海昌海洋公园控股有限公司执行总裁张建斌，新昌县文化广电旅游局党委书记、局长高雪军，袈蓝（北京）文化产业集团有限公司创始人邹迎晞，山地（北京）商业管理有限公司创始人、CEO熊丽群围绕"2023，掘金文旅下半场"展开精彩对话。复旦大学MTA项目主任、数字文化保护与旅游数据智能计算文化和旅游部重点实验室副主任孙云龙，腾讯文旅产业研究院秘书长孙晖，北京印主题旅居创想集团创始人韩永坤，云南万物竞萌旅游文化公司董事长李小梅等就"疫情常态化下的中国文旅企业创新实践"进行交流分享。

本次论坛还邀请了全国优秀文旅城市与创新企业进行交流推介。江西上饶市、浙江新昌县分别介绍了当地的旅游产业优势、特色文旅资源和创新体验项目，展现了优秀文旅城市的时代风采。中旅国际介绍了数字化领域的创新实践，通过5G、物联网、人工智能、大数据等前沿信息技术和智能感知设备，实现景区智能化管理，提升景区的运营管理水平及游客的旅游体验。完美世界控股集团介绍了以"慢坐书局"为代表的"数实融合沉浸式文化体验"创新项目，融合自然、古建筑、数字化游戏和线下体验，真正做到用内容为城市场景赋能。

会上，2022文旅风尚榜获奖名单隆重发布。2022年的文旅风尚榜分为“人物奖”、“企业奖”、“项目奖”、“城市奖”共四大类、总计35项大奖，自启动以来得到了业界广泛响应，线上投票数量超230万。由行业知名专家学者、专业投资人、主流媒体人组成的专家评审团也参考细分项目标准对入选者进行了严谨细致的评审打分。颁奖盛典上，22位文旅企业家、数十家文旅企业及数十个业内领先的文旅项目，以及15个在扶植文旅产业发展上有突出表现的城市和地区凭借突出的行业贡献斩获大奖。

作为本次论坛的主办方，新旅界始终致力于推动中国文旅产业发展。新旅界定位为文旅产业创新服务平台，以"赋能中国文旅产业"为使命，连接政府、投资商和产业链上下游相关企业，通过产业报道、研究咨询、产融对接等方式促进中国文旅产业创新和消费繁荣。

创新驱动文旅产业升级 第二届中国文旅产业创新发展论坛盛大召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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