中新经纬对话明亚保险经纪杨臣：个险中介行业市场份额进一步提升

北京2023年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以下为中新经纬文章《百家名企预见2023｜明亚保险经纪杨臣：个险中介行业市场份额进一步提升》：

近日，明亚保险经纪董事长杨臣在接受中新经纬采访时提到："过去几年，专业中介行业的增长速度一直大幅高于保险行业整体增速，市场份额逐步提升，相信这一趋势还将在相当长一段时间内持续。"



明亚保险经纪董事长杨臣

展望2023年行业发展趋势，杨臣表示："面对民众风险意识逐步提升、人口老龄化加速，但养老第三支柱、医疗支付中保险占比严重不足的现实情况，从长期来看，保险需求一定会持续增长。保险行业的长期发展速度应该会远高于GDP增速，成长空间巨大。其中，养老年金险和医疗保险将成为行业增长的最大动力。"

杨臣认为，未来，保险中介的市场份额仍将进一步提升。这是因为，一方面80、90后已经成为消费者主体，他们保险意识强、专业知识丰富、消费理性、重视性价比，更加认可专业保险中介独立第三方的服务定位；另一方面，部分中小保险公司缺乏销售高价值复杂保险产品的渠道，他们会通过加大与专业中介机构合作的方式，来持续创新产品、改善服务，这在一定程度上会促进中介行业的发展。整体看来，个险中介行业尚处于成长阶段，无论是短期还是中长期，都应该会有更乐观的发展。

面对当前保险中介数量减少、监管趋严的情况，杨臣表示，监管持续提高保险中介行业准入和维持标准，对于净化市场环境，减少违规经营和不正当竞争，保护消费者权益均有积极影响。监管趋严，虽然短期看会增加中介机构的经营成本，不利于中小机构的进入和市场的充分竞争，但长期利好中介市场的发展和投资人参与中介业务的严肃性，有助于维护中介机构在消费者层面的形象和口碑。

杨臣表示，未来，明亚保险经纪将继续响应监管的号召，以客户需求为导向，坚持服务民生、支持实体经济。一方面，公司将尽可能签约和设计开发更多适合新市民、中小微企业的高性价保险产品，方便经纪人为客户做好个性化组合配置；另一方面，公司将研究分析特定人群(如传统保险未覆盖的老年人群、高风险人群、带病人群等)的需求和特点，积累和拓展风控数据，开发适合的产品，探索新的营销模式和渠道，精细化服务新市场。公司还将进一步加强优增优育工作，严格筛选，不断提高保险经纪人的素质和品质。

2022年，在全国多地受疫情严重影响的情况下，明亚保险经纪依然取得了两位数的业绩增长，累计服务客户260多万。疫情期间，明亚保险经纪服务医疗险87万件，经办理赔近5亿元；参与40个城市的惠民保宣传推广，服务客户超10万；服务新市民1.2万人次，为超过1万家中小微企业提供保险服务，全力做到服务民生，支持实体经济发展，促进共同富裕。

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