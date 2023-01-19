香港2023年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国通信服务股份有限公司(「中国通信服务」或「公司」)(香港股票代码：552)欣然宣布，闫栋先生近日获委任为公司总裁，自2023年1月11日生效。公司亦将于2023年2月10日举行特别股东大会以审议及批准委任闫栋先生为公司执行董事。

闫栋先生，50岁，公司总裁，负责公司日常运营管理。闫先生亦担任新国脉数字文化股份有限公司（原称号百控股股份有限公司）董事。闫先生为高级经济师，于二零零二年毕业于山东大学，取得工商管理硕士学位。闫先生在担任公司总裁之前为公司执行副总裁，并兼任集团下属子公司上海市信产通信服务有限公司董事、总经理、中通服软件科技有限公司董事长、中通服智慧物业发展有限公司董事。此外，闫先生亦曾担任集团下属子公司中国通信建设集团有限公司副总经理兼财务总监，以及中国电信集团有限公司实业管理部副总经理等职务。在加入公司前，闫先生曾担任山东鲁信房地产投资开发有限公司总经理等职务。闫先生拥有丰富的公司运营、企业管理、财务管理及上市公司运作经验。

闫先生自公司上市之初一直在公司任职，对公司的发展与经营状况有深刻了解。就有关建议委任闫先生为执行董事的事宜，公司董事会提名委员会及董事会已综合考虑公司董事会多元化政策及公司发展等因素，并相信闫先生通过其丰富经验与知识将能促进公司的持续健康发展。

关于中国通信服务

中国通信服务作为新一代综合智慧服务商，为信息化和数字化领域提供综合一体化智慧解决方案，提供包括设计、施工及项目监理在内的电信基建服务；信息技术基础设施管理（网络维护）、通用设施管理（物业管理）、供应链及商品分销在内的业务流程外判服务；以及系统集成、软件开发和系统支撑、增值服务等在内的应用、内容及其它服务。公司的主要客户包括国内的电信运营商和中国铁塔股份有限公司在内的国内电信运营商客户，国内政府机构、行业客户和中小企业等在内的国内非电信运营商集团客户，以及海外客户。公司的控股股东为中国电信集团有限公司，此外，公司的股东还包括中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、国网信息通信产业集团有限公司和中国邮电器材集团有限公司。

如希望得到进一步的资料，请浏览中国通信服务的公司网址:www.chinaccs.com.hk

中国通信服务委任闫栋先生为公司总裁 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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