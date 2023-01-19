宏利和世界经济论坛宣布启动全球UpLink创新挑战赛

促进以自然为本的气候变化方案

项目将探寻并推广创新解决方案，加强可持续林业发展以改善人类健康和福祉。

上海、东京和胡志明市2023年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 宏利和世界经济论坛（以下简称"该论坛"）宣布通过该论坛的开放式创新平台UpLink在2023年启动两项创新挑战赛。这项合作在该论坛的达沃斯年会上公布，旨在让生态企业家和合作伙伴参与进来，帮助他们推广创新的理念和事业。

这两项UpLink创新挑战赛都将从森林的角度出发，探索针对性的解决方案，旨在掀起一场生态企业家革命，帮助保障自然、气候、生计和人民的福祉。若要了解关于今次项目的资料、资格标准及时间表，请点击这里。

可持续森林经济挑战赛旨在从森林可持续管理的整个价值链中寻找创新方案，包括木材的生产和运用。气候智能型森林经济的概念对于森林的保护、维护、管理、恢复和再生至关重要。申请人可以从即日起至2023年3月1日提交申请。

森林和树木改善人类健康和福祉挑战赛旨在寻找创新的渠道促进并改善地球和人类健康之间的关系。这项挑战赛的详细信息将在今年稍后时间公布。

生物多样性正以前所未有的速度退化[1]，给环境、经济和人类健康带来了不良的影响，比如正在消失的森林将破坏自然体系的稳定性。以可持续的方式管理森林和农场是扭转环境影响恶化的关键，皆因它们可以固碳、调节全球温度和淡水徑流、补充地下水、防止肥沃土壤流失和防洪。这些因素被证明可以提高人类的心理和身体健康。通过这个项目，宏利继续致力于不断扩大以自然为本的气候方案和对可持续林业和农田的投资，以帮助应对自然损失。宏利相信只要结合大家的努力，社会和经济才能长久。

宏利总裁兼首席执行官Roy Gori表示："我们的环境是人类健康和福祉的关键。作为一家全球性的人寿保险公司和资产管理公司，我们能够目睹生态系统遭到破坏后是怎样将生计和经济置于危险之中。作为全球最大的可持续林地和农田投资管理公司之一[2]，我们致力支持并推广创新的解决方案，这对于迅速退化的自然和生物多样性而言是相当迫切的。我们非常高兴能与世界经济论坛和UpLink一起启动这个项目，也希望能从充满热诚的创意领袖那边听取意见，以帮助我们正视和改善自然损失。"

UpLink负责人、世界经济论坛执行委员会成员John Dutton表示："创新并非可有可无，它是实现联合国2030年可持续发展目标的一个重要因素。我们很荣幸能与宏利联手，寻找并推广创新的解决方案，加强林业的可持续发展，以提升人们的幸福感及促进以自然为本的气候变化方案。这一承诺将给那些带着共同目标的企业家带来希望，他们往往被忽视，但推出的解决方案却能有效解决一些迫切的问题。我们希望能透过项目为他们提升知名度，向他们提供资源和专业知识以缓解全球正面对的重大问题。"

今次项目源自宏利和世界经济论坛的持续合作。去年年底，宏利宣布对该论坛的"全球植万亿棵树领军者倡议"（1t.org）作出承诺，扩大宏利投资管理公司以碳为重点的林业投资，并通过其管理的森林封存大气中的二氧化碳。

与1t.org承诺一样，本次与Uplink的合作也符合宏利最近公布的影响力议程。该议程通过对公司业务的未来进行决策，帮助创建更美好的世界。议程秉持只有集体行动才能推动有意义的变化这个信念。若希望了解更多关于宏利影响力议程的内容和追踪其目标的进展情况，请访问manulife.com/impact。

[1] 根据生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IBPES)于2019年发布的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》。 [2] RISI, Inc.的数据，木材投资管理组织(TIMO)根据资产管理规模于2021年发布的全球前15排名。宏利为访问该数据库支付了订阅费。

关于宏利 宏利金融公司是一家领先的国际金融服务提供商，致力于帮助客户轻松决策，共创精彩生活。宏利的总部位于加拿大多伦多，在加拿大、亚洲和欧洲地区，我们以宏利的名义运营，在美国地区主要以恒康的名义开展运营。我们提供财务建议和保险产品，同时我们的全球财富及资产管理业务部 — 宏利投资管理服务于世界各地的个人客户、机构客户和退休计划成员。截至 2021年年底，本公司旗下拥有超过 38,000位员工和 119,000 余位营销员，以及数以万计的经销合作伙伴，共同为超过 3,300 万位客户提供服务。本公司在多伦多、纽约及菲律宾证券交易所以股份代号 MFC 上市，在香港交易所则以股份代号 945 上市。并非所有产品均可在所有司法管辖区销售。有关更多信息，请访问manulife.com。

关于UpLink

UpLink是世界经济论坛的开放创新平台，通过为初创企业提供创新方案来解决联合国可持续发展目标(SDG)中提到的全球最紧迫的问题，为人类和地球开启一场"企业家革命"。

UpLink由世界经济论坛携手德勤和Salesforce在2020年达沃斯年会上正式启动，为企业家与能够帮助他们拓展业务的投资者、专家和合作伙伴搭建桥梁。UpLink通过"创新挑战赛"这一竞争框架来进行创新项目众包。UpLink至今已开展超过43项挑战赛，并确定了350多个在健康、食品、淡水、海洋、塑料、教育、气候等关键SDG领域提出创新解决方案的企业家。有关更多信息，请访问https://uplink.weforum.org。

关于全球植万亿棵树领军者倡议（1t.org）

1t.org是世界经济论坛的一项倡议，目标是到2030年在全球保护、种植和恢复1万亿棵树。1t.org旨在支持"联合国生态系统恢复十年"行动计划。1t.org鼓励私营部门参与并大力推进保护和恢复森林的项目，同时促进关键地区多方持分者之间的对话，并支持创新、生态创业和青年发展，以激励和加速恢复。有关更多信息，请访问www.1t.org。

宏利和世界经济论坛宣布启动全球UpLink创新挑战赛 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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