上海2023年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 北京时间2023年1月19日，上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"）在上交所科创板正式敲钟上市，股票代码为688435。公司发售价为每股38.66元，开盘股价为90.01元，募集资金8.09亿元。本次发行上市后，公司成为国内专注于数据复制行业的首家上市公司。



英方软件科创板上市

英方软件董事长兼CEO胡军擎先生致辞时，首先对各级政府、用户、合作伙伴、投资人、服务机构、行业人士、英方团队的一路陪伴表达了衷心的感谢。

胡军擎表示："英方软件的上市，意味着公司成功登陆资本市场，对于公司来说是一个新的起点。我们将牢牢抓住这一宝贵机遇，持续加大研发投入，扩大营销网络，为客户提供更优质的产品和服务，继续实现业绩快速增长，最大限度地实现客户、员工、社会与股东的共赢共荣。希望大家一如既往的关心和支持英方软件，我们将健康发展、行稳致远，将英方软件打造成为具有强劲可持续增长力的优质上市公司。"



英方软件董事长兼CEO胡军擎致辞

英方软件成立于2011年，是一家专注于数据复制的基础软件企业，主营业务围绕数据要素这个丰富和前沿的应用场景，为用户提供数据安全、混合云灾备、数据库同步、数据迁移、数据副本管理、大数据收集与分发等产品方案。

回顾公司的发展历程，英方软件起步于上海集成电路设计孵化基地，跟随黄浦区政府着力打造"3+3+X"的产业体系，公司聚焦内核级数据复制核心技术的研发与创新，迈出了打破外企对相关复制技术长期垄断的第一步。



英方软件团队代表

成立以来，英方软件一路攀登，高歌猛进，在用户、伙伴、投资人和员工的支持和努力下，不仅在技术层面实现了世界先进数据复制技术的国产化，而且在市场层面的布局也趋于成熟完备。目前，公司在金融、政务、医疗、运营商等领域，拥有广泛的用户群体和品牌知名度。

行业市占率方面，在IDC软件市场领域的全球厂商排名中，英方软件连续四次荣登国内专业厂商第一名。英方软件在数据复制赛道的优异表现，得益于其显著的竞争优势：

1.专注底层内核级技术，产品标准化交付

英方软件核心技术均为自主研发，具有较高技术壁垒。十多年来的持续研发投入，逐步形成了以"动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制"为代表的三大核心技术体系，形成了"容灾、备份、大数据、云灾备"四大产品线、近30款标准化产品，可快速交付给各类用户。产品可通过统一数据管理平台可视化操作，学习和使用成本低，维护简单。

2.应用场景广泛，组合拳优势显著

英方软件产品覆盖了容灾、备份、数据安全、混合云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集与分发、数据跟随、数据脱敏等更多应用领域。在多场景、多需求、异构基础环境下，公司组合拳产品可满足用户多层次、多策略、多样性的需求，在政务云、大数据等等领域优势明显。

3.全生态链合作，头部用户标杆案例多

英方软件与国内外产业链上的主要企业进行了生态与渠道合作，包括华为、新华三、浪潮、曙光、腾讯云、阿里云、京东云等等，并与行业超百余项产品型号完成了兼容性适配。拥有以工商银行、海通证券、国泰君安、东方证券、汇添富基金、富国基金、广发基金、移动云等为代表的优质客户群，用户数量稳步增长，且复购率高。

除自身的技术产品硬实力的积累外，英方软件的成功上市也与国家频繁发布的利好政策密不可分。近年来，从网络安全法到"等保2.0"，从"十四五"数字经济发展规划到东数西算，从国产替代到"数据二十条"，密集的政策助力英方软件迈入高速发展期，公司所处的"数据安全、大数据、国产软件、东数西算、数字经济"等赛道也爆发出巨大的增长潜力。

时序更替，华章日新。历时十余载的创新发展，英方软件向行业交出了一份亮眼的"答卷" — 在2023开年成功登陆资本市场，这将带领数据复制相关行业进入全新的发展阶段。

上市后，英方软件将致力于持续加大硬核科技的研发投入，强化单一产品竞争力的同时，不断把产品形成优势组合，并投入更多资源走向海外市场，为百行百业的用户提供更优质的产品与服务，以优异业绩回报社会、回报投资者、回报社会各界。

再次感谢大家多年来的厚爱与支持，让我们共赴数据复制的星辰大海。

英方软件科创板上市，邀大家共赴数据复制的星辰大海 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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