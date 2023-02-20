-这家1.35亿美元的合资企业以两架飞机开始运营，计划在今年年底部署多达五架飞机

巴林麦纳麦2023年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 东南亚领先的航空货运包机服务提供商Asia Cargo Network（ACN）集团和巴林航空服务提供商MENA Aerospace宣布从巴林王国开始在中东和北非（MENA）地区开展业务。

作为增长计划的一部分，ACN在2022年巴林国际航展期间投资1.35亿美元，成为MAE Aircraft Management（MENA Aerospace飞机和管理部）的最大股东，拥有49%的股份。 此次合作运营将在MAE的货运子公司MENA Cargo品牌下进行，并且未来将由ACN全面管理，因为它在巴林持有航空运营商证书（AOC），可以将航线扩展到MENA地区。

ACN-MEA战略伙伴关系部署了两架B737-300F飞机，目前正在连接海湾合作委员会（GCC）和非洲的MENA大陆运营。 巴林运营商表示，计划在今年年底增加5架由B737-800F和B767-300F飞机组成的货机，连接中东、非洲、整个亚洲和欧洲市场。

这些远程宽体B767-300F飞机将增加巴林机场来自世界各地的货物转运活动，随后再由运营商自有的窄体货机进行区域分运。 此次合作的目标是成为主要货运运营商，并在该地区开发广泛的网络货运航班，以支持不断增长的需求，并增强其巴林机场作为区域中心的影响力。

值此之际，MAE Aircraft Management董事总经理Iman Marco评论道：「我们很高兴能从巴林开始我们在MENA地区的运营。 巴林王国的先进基础设施及其位于亚洲、非洲和欧洲交会处的战略位置将在ACN的增长计划中发挥至关重要的作用，以扩大和服务我们在中东和北非地区及其他地区的客户。」

巴林经济发展委员会制造、运输和物流业务发展执行董事Ahmed Sultan表示：「我们很高兴看到关键的运输和物流参与者落户巴林，以受益于巴林王国与22个国家签订的自由贸易协定、该地区物流业务的最优价值运营成本、卓越的基础设施以及空中、陆地和海上的强大连接等竞争优势。」

物流部门是巴林王国经济复苏计划的优先部门。该计划旨在将巴林定位为全球前20大物流服务目的地之一，并在2030年将该部门对GDP的贡献从4.7%提高到10%。

Asia Cargo Network从巴林开始中东北非运营 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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