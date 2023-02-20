上海2023年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，国家工业和信息化部公示《2022年度绿色制造名单》，立邦工业涂料（上海）有限公司成功入选"2022年度国家级绿色工厂名单 "[1]。这是立邦在中国的第6家国家级绿色工厂，标志着立邦正严格遵循绿色企业经营模式，以先进优异的能效水平，稳步向国家提出的"双碳"目标迈进。

绿色制造名单的推荐工作由国家工信部例行开展，旨在贯彻落实《"十四五"工业绿色发展规划》，全面推行绿色制造，助力工业领域实现碳达峰、碳中和目标。企业最终获得认定不仅需要经省级工业和信息化主管部门推荐，还要经过严格的专家评审，并就绿色制造水平关键指标接受动态管理。其中，"绿色工厂"是指实现了用地集约化、原料无害化、能源低碳化、生产洁净化、废物资源化、全生命周期绿色化的工厂，在节能降碳方面具有引领作用。

双碳背景下，节能减排已经成为了社会和行业的共识。立邦心系行业绿色未来，从"智能制造，工业4.0"的生产制造模式出发，充分运用数智化转型，使整个生产制造全流程做到低能耗、低排放、低污染，并利用自身技术专长和管理机制创新，推进资源再生利用和废物减量化、循环化，尽可能减少业务运营对环境产生的影响。

作为立邦中国在上海的四大涂料生产基地之一，立邦工业涂料（上海）有限公司在基础设施、管理体系、产品情况等方面的考察中均获得了超出预期的成绩。通过开发经济效益与环境保护并重的创新工艺，公司将绿色基因根植于每一款新产品中，例如抗菌抗病毒净化板卷材涂料以更丰富的色彩、更多样的版型、更准确的精度、更完善的性能，开辟了洁净室的环境高标准。在绿色产品设计的基础上，公司不断升级智能化、自动化、高效化的生产设备，以及贯穿整个生产过程的智能管理系统，提高资源利用水平，削减污染物的排放，并通过科技构建生态平台，实现生产过程的能源低碳化。不仅如此，立邦工业涂料（上海）有限公司正在加速推进厂区光伏电站建设，以进一步降低企业能耗，提升智能化管理水平。

自2017年工信部开展以绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链为主体的绿色制造体系建设，立邦已先后有6家工厂被认定为"国家级绿色工厂"，数量位于行业前列，另有立邦原生植萃漆、立邦儿童漆等多款自主研发的产品被认定为"绿色设计产品"。此外，立邦参与制定了《涂料行业绿色工厂评价导则》等绿色制造标准，对于涂料行业的可持续发展有着模范性的作用。



立邦以系统化战略视角关注全价值链上的每一步碳足迹

推动制造业高端化、智能化、绿色化发展是近年来国家强调的重点方向。立邦深知，绿色制造是建设"制造强国"的内在要求，也是行业转型发展的方向。未来，立邦将继续以"永续大地精‘彩’"作为企业社会责任的最高指导原则，持续提高数字化和绿色化融合的水平，不断检视全价值链上的每一步碳足迹，以科技创新赋能绿色的行业生态链，为助力实现"低碳"目标、构建低碳循环型社会做出应有的贡献。

[1] 信息来源：中华人民共和国工业和信息化部发布的《绿色工厂公示名单》

立邦新增国家级绿色工厂，以绿色制造稳步向“双碳”目标迈进 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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