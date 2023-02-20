广州2023年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月17日，由广州市慈善会联合中国新闻周刊杂志社、广州市政府新闻办、中国市长协会、南沙区人民政府主办的"善城100"第四届广州粤港澳大湾区慈善盛典隆重举行。新世界中国凭借在抗疫救灾、医疗健康、关爱儿童、扶贫济困等领域的持续卓越贡献，被授予"2022年度广州慈善榜样五星慈善单位"称号。这也是新世界连续第三年蝉联此殊荣，再次彰显了公司在企业社会责任领域的丰富实践和多元路径，以实际行动为中国式现代化慈善发展贡献力量。

新世界发展执行董事、新世界中国董事兼行政总裁黄少媚表示："涓涓细流汇成山海，点滴之善汇聚大爱。新世界中国一直秉承为社会创造共享价值的初心，向善而行。这项珍贵的荣誉是对我们长期努力的认可，也让我们在以公益回馈社会的过程中倍感鼓舞。前行路上，新世界中国将继续利用自身优势，不断开拓慈善公益的普惠性与多元性，在社会最为关切的问题上不遗余力的投入，为社会带来一份温暖的力量。"

在公共事业领域，新世界总在危难时刻挺膺担当，躬身入局。2022年，在香港第五波疫情袭来时，新世界多措并举，借出土地建立方舱医院、借出旗下酒店作为社区隔离设施、向医疗机构和基层市民捐赠各种抗疫物资。在去年上海发生严峻疫情时期，新世界迅速捐资驰援上海，为一线工作人员提供切实所需的保障物资；在广州防疫形势严峻复杂期间，新世界中国联合广州市慈善会紧急驰援海珠区，捐赠急需的防疫物资防护服、N95口罩，与社会各界同心协力帮助受疫情影响的人群。自2020年新冠肺炎疫情爆发以来，新世界集团作为首家捐款内地的港企，与周大福集团为抗击疫情累计向内地捐献超过3,200万元人民币。此外2021年的河南水灾，新世界同样作为首家响应并捐款的港企，与周大福共捐款2,000万元人民币。



新世界中国捐赠防疫物资驰援防疫工作

在关爱青少年领域，新世界多年来一直用心助力，用爱陪伴。2020年起，新世界中国与伟博儿童基金会已连续三年共同打造"奇妙星空市集"活动，在新世界中国的社区内开设市集义卖，邀请广大业主积极参与，义卖所得全部用于支持伟博基金会的重病贫困儿童项目，为许多孩童和家庭带去希望。2022年，新世界中国为广东省河源市塔岭村的孤儿与留守儿童建设阅读室，还携手广爱基金等慈善机构，为偏远地区留守儿童开设"美丽新世界"艺术营，通过丰富的课程拓展孩子的视野，为孩子们带来高质量的教育和全面发展。在华北区新世界举办"义行兴趣课堂"，让孩子们在亲身参与和体验中感受中国传统文化的魅力。未来，新世界仍将持续投入儿童与青少年关爱事业，守护他们的健康成长，构筑一个阳光和温暖的未来。

在文化保育领域，新世界中国积极探索文化传承，讲好中国故事。2022年，由新世界中国完成复建的曹雪芹故居纪念馆正式对公众开放。项目历经二十余年的专研筹备、三年多的修缮复建与装修陈列，让传统文化再次焕发生机。为守护与弘扬文化瑰宝、促进民族交融贡献力量，新世界中国将捐资在乌鲁木齐市建设首座新疆非物质文化遗产馆，计划将其打造为展示中华瑰宝与民族自信的新地标，向世界展示新疆非物质文化遗产及新疆之美，积极助力"文化润疆"。

在公共卫生与健康医疗领域，新世界一直投身其中，与中山大学附属第一医院（中山一院）建立长期伙伴关系，先后多次通过捐赠支持医护人员进行国际学术交流与培养、抗疫工作及国家医学中心文化建设。新世界中国将继续支持中山一院高水平医院建设项目，在医疗卫生第一线发挥企业力量，希望能够共同推动粤港澳大湾区乃至全球医学与健康事业新发展。

此外，由员工组成的新世界义工队活跃在全国各地，参与大量公益工作，截至2022年6月30日，新世界中国已累计为社会提供超过55,880小时公益服务，积极连结社会各界力量，建立长期的公益协同。

2023年，新世界中国将在非遗文化保育、医疗救助、教育事业、儿童和青少年关爱、扶贫济困等多个公益领域继续大力投入，助力推动中国慈善事业高质量发展。未来，新世界将持续与社会各界携手，凝聚善意与善行，同创共赢，共同为社会注入源源不断的正能量，为社会创造更多价值。

连续三年蝉联 新世界中国荣膺2022年度广州慈善榜样五星慈善单位 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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