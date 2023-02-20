弗吉尼亚州赫恩登2023年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 空中交通管理（ATM）和空中交通流管理（ATFM）系统软件解决方案领域的全球领先企业Metron Aviation将参展瑞士日内瓦2023年世界航空展览会。

Metron Aviation将为其主要受众——航空公司、机场和空中导航服务提供商（ANSP）——展示其Harmony系统和 Post-Operations Evaluation Tool。 Metron Aviation的智能软件可帮助用户更好地实现其环境目标，并对我们的生态系统产生中性影响，同时保持对客户秉持的卓越承诺。

Harmony System是一项全面、综合的空中交通流量管理（ATFM）解决方案，帮助航空当局主动监测和管理当地、国家及区域各级的全系统运营。Harmony为利益相关者提供对当前和未来空中交通状况的共同看法，以及实现识别和管理动态变化环境方面的先进自动化。

Post-Operations Evaluation Tool（P.O.E.T.）是一款供航空业使用的先进分析工具，可以查看和分析空中交通管理运营及空域系统性能。P.O.E.T.基于查询的直观界面使利益相关方能够通过整合各种数据资源来解决系统性问题，从而全面了解航班、交通流量和性能领域的运营情况。P.O.E.T.使航空公司、机场和空中导航服务提供商能够通过分析来发现效率低下的问题，从而降低燃油成本、提高环境性能、节省维护成本并改进政策及程序。

2023年3月9日（星期四），在FABEC OPS剧院，销售和业务发展副总裁Brett Fujisaki将向航空展的众多参展商介绍空中交通流量管理的运营应用。他将总结空中交通流量管理（ATFM）的概念和优势，并分享世界各地ATFM运营应用的相关实例。

在本次展会期间，Metron Aviation诚邀与会者莅临参观日内瓦Palexpo展览中心G5展位，了解有关其ATM和ATFM解决方案以及现场部署或云解决方案交付模型选项的更多内容。

关于Metron Aviation

Metron Aviation是空中导航服务提供商、航空公司、机场和联邦政府航空软件开发领域的全球领先企业。我们的技术软件通过现场部署或云解决方案得以实施，以支持我们的首要业务重心，即成为在航空业提供卓越服务并通过非凡体验激励客户取得成功的全球性品牌。

如需了解更多信息，请访问www.metronaviation.com | 联系方式：[email protected]

MA节油工具亮相日内瓦航空展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com