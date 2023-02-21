–优克联的云SIM 卡5G终端已被列入中国2023年国家新型信息消费示范项目（深圳站）清单，同时优克联的研究中心被认定为广东省工程技术研究中心

香港2023年2月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（"优克联"或"该公司"，纳斯达克股票代码：UCL）创建了全球领先的移动数据流量共享市场。该公司今天宣布，在2023年1月的深圳信息消费体验周上，优克联的云SIM卡多网智能优选5G接入终端获评为"国家新型信息消费示范项目（深圳站）"。同月，优克联的无线多网络智能连接工程技术研究中心被选为广东省科学技术厅的省级工程技术研究中心之一。

优克联董事兼首席执行官陈朝晖先生表示："我们为优克联的专利云SIM卡技术及技术创新突破得到了权威机构的认可而感到自豪。我们相信更多行业认可证明我们在移动数据连接技术方面的持续进步，拓展了移动数据应用并提升用户体验。我们的云SIM卡技术所支持的解决方案和服务将成为我们本地PaaS和SaaS平台生态系统的主要动力，并加快推动优克联在中国大陆及其他市场的业务发展。"

这些荣誉进一步证实了优克联在开发和提供创新移动网络解决方案方面的领先地位。未来，优克联将抓住机遇，继续加强、加快业务发展与技术创新，确保为客户和用户提供可靠、优质、创新的移动数据连接解决方案。

关于优克联集团

优克联是一家移动通信创新技术公司，致力于创建全球领先的移动数据流量共享市场，是电信业共享经济商业模式的先驱者。公司的产品和服务为移动数据用户、手机和智能硬件公司、移动虚拟网络运营商(MVNOs)和移动网络运营商(MNOs)力求提供最佳的全球移动数据连接服务。凭借其自主研发创新的云卡技术解决方案，该公司通过允许用户获取网络运营商在其平台上共享的移动数据流量服务，重新定义了移动数据连接体验，同时提供了可靠的高速的网络连接服务和具有竞争力的价格。

Carina Cheung

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优克联在中国获更多行业认可，加速其业务增长 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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