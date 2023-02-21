众多重量级品牌已确认出席GMTIC 2023 更多嘉宾持续更新中
上海2023年2月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 企业需要投入更多的时间和精力与消费者沟通，挖掘并满足他们多变的需求，最终实现业务上的增长转化。品牌也逐渐回归长期主义，制定长远的可持续战略及目标，更注重在经营上的创新变革和落实数字化转型，从而能更有效地应对各种不确定性。
另一方面，创新技术的日益成熟让数字营销已然成为了新常态。短视频、直播等新媒介的兴起，社群、朋友圈、小程序及元宇宙等新场景的出现，对营销活动中的决策效率和全渠道触达能力提出了更高的要求，也为广告营销服务产业带来了众多新玩家。
行业的布局正随着数字化和自动化程度的不断加深，被逐渐重塑。对零售企业而言，数字营销似乎成为了他们为"降本增效"这一难题寻找答案的其中一条必经之路。
iDigital China将于2023年3月9日在上海举办的第六届GMTIC全球营销技术&零售创新峰会暨iDigital年度数字营销大赏颁奖盛典，邀请近800位零售数字化与IT负责人、国内外数字营销领袖、新消费品牌决策者等品牌高管，在为期1天的活动中，针对数字化营销、零售数字化转型、AI+MarTech、品牌年轻化、私域流量、新国货、元宇宙、短视频营销与直播等话题进行深度交流学习。全面升级的iDigital年度数字营销大赏将着眼于挖掘助力企业创新与增长的创新策略、优质案例、优秀技术和解决方案，致力于表彰推动数字营销行业发展的企业及个人。
参与嘉宾类别：
部分峰会议程
注：更多详情请联系我们
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上午
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坚持长期主义，利用品牌传播构建长期竞争力
华润三九
消费升级重构，品牌如何调整营销模式迎合新消费者和新消费习惯？
途牛旅行网
行业洞察演讲
酷开科技
行业洞察演讲
深演智能
新时代企业品牌发展
康师傅控股
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圆桌讨论
（AM）
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布局全域，数据指导下的零售行业营销变革，该往哪儿走？
思念食品、立白集团
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下午
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数据提升洞察力：锁定细分人群，赋能营销决策
联合利华
社会化营销 驱动品效合一
维达集团
案例洞察分享
蓝门数字
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圆桌讨论
（PM）
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媒介碎片化时代，如何搭建以消费者为中心的全渠道触点体系？
君乐宝乳业集团、MHD
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晚宴
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iDigital 数字营销大赏颁奖盛典
往届GMTIC活动现场：
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