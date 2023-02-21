海口2023年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以下是来自海南国际传播中心Hainan International Media Center (HIMC) 的报道：

2月18日，为期三天的2023年"行走的达沃斯"活动在中国海南省三亚市正式落下帷幕。

来自雀巢公司、三星集团、汇丰银行、万豪集团、西门子能源等知名跨国企业的近30名高级别代表深入海口、三亚、琼海、儋州等四地的重点产业园区与企业，一睹正在加快自由贸易港建设的海南当下的发展面貌。

在16日举办的海南自贸港政策宣介交流会上，世界经济论坛大中华区主席陈黎明表示："海南不仅有美丽的风景与得天独厚的气候条件，更有着自贸港独特的政策优势。事实上，外资企业也非常关注海南的发展，特别是自贸港未来的政策内容和产业前景。"

活动期间，企业代表们重点走访了海口的江东新区与高新技术开发区，洋浦保税港区、琼海博鳌乐城、三亚中央商务区以及崖州湾科技城等重点产业园区，并与园区及相关企业进行了深入交流，详细了解海南自贸港建设中的优势与前景，考虑"抢滩登陆"的可能。

从政策角度，海南自贸港的优惠政策已经让不少企业心驰神往。"自贸港的一系列新的政策，比如设备进口的零关税、原材料进口的零关税还有员工、高管的个人所得税降到15%，这些政策对外商投资可以说是干货满满，吸引力巨大。"随团前来考察的环球主题公园及度假区集团中国全资子公司总经理、集团政府事务高级副总裁史震春对自贸港的政策优势感到激动和振奋。

而从企业落地出发，一些园区的功能定位以及区位优势，也让外资企业们看到了商机。在考察洋浦港区并了解环新英湾规划时，西门子能源有限公司执行副总裁张天贵便表示，洋浦智能装备制造产业的布局对西门子能源很有吸引力，作为一家能源设备采购企业，西门子能源能够为园区提供产品研发、生产制造等技术以及运维服务。他直言，未来该公司会考虑在洋浦落地的可能性，并以洋浦作为基地辐射内地和东南亚市场。

合作发展的画卷也在交流与探索中展开。德诚控股集团副总裁周宏伟表示，儋州洋浦的营商环境很好，政府的服务质量也热情高效，对于以做国际贸易为主的德诚控股而言，企业与洋浦的产业定位有吻合之处，接下来会好好研究，探索与洋浦的合作机会。

2020年，国家发展改革委与世界经济论坛创新合作方式，创办了"行走的达沃斯"系列活动。近年来，"行走的达沃斯"系列活动已携众多跨国企业走过浙江、辽宁、天津、北京等地，通过考察交流探索与当地进行合作的市场机会。

筑开放之巢，引往来之凤。无论是对于海南还是对于到访的外资企业家代表而言，此次海南行活动的落幕并非结束，而是新一轮务实交流、探索合作的开始。如今的海南，正持续加快自由贸易港建设，诚邀来往的外商投资落地，一同共享自贸港的广阔前景。

筑开放之巢，引往来之凤：2023年"行走的达沃斯"海南行活动圆满收官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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