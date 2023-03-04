導演傅天余拍出媽媽故事《本日公休》陸小芬20年之隔演活最強台灣歐巴桑

剪的是人情，留的是思念！今年最溫柔暖心的親情電影《本日公休》由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導，找來金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、陳庭妮、施名帥、方志友主演之外，雙男神陳柏霖、林柏宏、百萬網紅阿翰、千千、金馬獎最佳新演員胡智強也一同參與演出，超強黃金卡司演活兩代隔閡情感！ by 豬編 – 2023/03/04 更新 Photo、Video / 威視電影 電影《本日公休》是陸小芬暌違20多年復出大銀幕，片中化身全民媽媽的他，傳起早安長輩貼圖、掛念三位兒女陳庭妮、施名帥、方志友有沒有結婚、買房子，一輩子在男士家庭廳給客人剪頭髮，說著：「人生不是這樣算的。」身為人母的理髮阿姨阿蕊，隨後竟掛上「本日公休」的牌子離家出走，去做一件所有人都認為不值得的事……。 陸小芬化身職人理髮師「一定要演完這個角色才退休」 影后陸小芬做為台灣電影史上最重要的女演員之一，曾以《看海的日子》榮獲第20屆金馬影后、以《桂花巷》與《晚春情事》兩度獲亞太影展最佳女主角，不僅演過張曼玉的媽媽，也以女性復仇題材《上海社會檔案》《瘋狂女煞星》的「女殺手」形象深植人心，在不同階段演譯前衛的女性角色。時隔20多年，陸小芬睽違已久的大銀幕作品《本日公休》，飾演經營四〸年男士家庭廳的理髮阿姨「阿蕊」，興奮表示一直期待一個喜歡的、好的劇本：「老天爺終於給我打開一個門，讓導演的眼睛有看到我！」也坦言家庭理髮店是她兒時最喜歡去的地方，形容傳統剪髮技術，如同歌仔戲一樣是「不可以失傳的藝術」，需要好好傳承。導演也談起初次與陸小芬見面沒有講話，就心想：「我找到了，我找到那個阿蕊了！」並透露陸小芬本人非常平易近人，沒有任何架子，讀了兩遍劇本就點頭接演，「她跟我說她一定要立刻跟我見面，她一定要演完這個角色才要退休，我覺得非常的榮幸，非常的感動！」 傅天余自編自導《本日公休》自家理髮店成電影場景 曾執導過《帶我去遠方》、《我的蛋男情人》的導演傅天余，新作《本日公休》以導演自身的家庭故事為靈感，提及從小看著家庭理髮廳的媽媽堅守著「職人」精神：「從小在家庭理髮環境裡，看到很美好的老派人情，我非常想要透過這個電影、這樣一個故事跟很多人分享。」並說道從出生開始，剪頭髮是每個人都會經歷的共同回憶：「一個家庭理髮阿姨，好像陪伴你渡過了很多人生的時刻，從一個小孩出生、長大、唸書、結婚生小孩，然後變老。」本次電影拍攝也回到導演家鄉台中，讓自家的理髮店成電影場景，藉由「阿蕊」角色描寫的台灣媽媽形象，「除了是照顧家裡的媽媽之外，她可以很有自信，也可以有非常棒的專業。」導演也期望在後疫情時代，傳達電影裡人跟人連結的溫度，串聯起觀眾的共同回憶。 吳念真都心動！傅天余：自己的媽媽自己拍 導演傅天余繼第一部電影長片《帶我去遠方》（2009）入圍多項國內外影展，2023年新作《本日公休》再度邀請台灣史上首位三金（金馬、金鐘、金曲）得主吳念真擔綱監製，電影靈感取材自身母親，講述一位經營40年男士家庭廳的理髮阿姨故事，真摯表露上一代的職人樣貌、與新一代之間的隔閡與情感。吳念真提及當初看到劇本時就十分心動：「她差我二十幾歲，沒想到一個那麼年輕的導演，竟然會拍一個我所期待的電影。」並分享當年拍電影《多桑》（1994）時，本來想找侯孝賢當導演，但侯孝賢看到劇本就說：「自己的爸爸自己拍」，讓他首次執起導演筒，拍出自身父親的故事。秉持著這樣的理念，吳念真同樣也鼓勵導演傅天余：「自己的媽媽自己拍」，傅天余坦言當初十分擔心，非常感謝吳念真的一句話：「請你一定要努力把這部電影拍出來！」鼓舞她有信心將母親的故事拍成電影。 歐巴桑版《海街日記》最溫柔暖心親情電影 電影《本日公休》故事講述阿蕊（陸小芬 飾）開了40年男士家庭理髮。小小的家庭理髮店收藏了各種人間的生老病死、聚散離合。面對生活的煩擾，阿蕊總是以她台灣歐巴桑的精神，毫不認輸的面對人生。有天阿蕊接到一通電話，搬到遠方的老客人生病無法出門剪頭髮，拜託阿蕊到府服務。面對各種反對，阿蕊想起師傅教她「這一行要服務客人到底。」掛上「本日公休」的牌子，她要出發上路，去做一件所有人都認為不值得的事… 《本日公休》除了請來金馬影后陸小芬擔綱女主角，也邀請陳庭妮、施名帥、方志友演出三位兒女，談起影后當媽三人表示十分開心，兩度提名金馬獎的陳庭妮，飾演造型師大女兒「阿欣」，分享理髮店阿姨阿蕊很勇敢，是她的「心裡的繆思女神」一位堅持著自己喜歡的東西的職人。