路透社披露：中国新二号人物李强是如何加速终结清零政策的

随着针对中国清零政策前所未有的抗议活动在11月份升级，最近升任执政的中国共产党中央政治局常委、中共排名第二的李强抓住了时机。 四位知情人士告诉路透社，在之前的几周时间里，中国高级官员和医学专家一直在悄悄制定计划，以结束中国国家主席习近平的新冠清零战略，并在2022年底前逐步重新开放，目的是到3月份时宣布恢复正常。 本月将被任命为中国新一任总理的李强采取了更紧迫的观点。 这四人和另一名知情人士说，他突然决定比预期更早地启动重新开放计划，以遏制清零政策造成的经济损失以及使领导层感到不安的抗议活动。结果是导致了12月份混乱的重新开放：当时中国突然宣布结束封控、大规模检测和其他限制措施。 北京尚未公开解释其结束清零政策大转弯背后的决策过程。习近平和李强以及中国国务院没有回应路透社通过国务院新闻办公室（SCIO）提交的关于中国重新开放的高层内部讨论的置评请求。 路透社在与六位了解讨论情况的人士交谈后，整理出了这篇关于中国重新开放之路的报道。此前从未报道过的细节为中国高级官员和医疗专家之间的讨论提供了一个难得的窗口，其中包括李强和习近平对重新开放步伐的分歧。因为话题的敏感性，或因为他们没有被授权与媒体交谈，这几位知情人要求匿名。 其中两名知情人士说，11月的抗议活动标志着习近平管控新冠疫情的一个转折点，当时他已经开始采取不那么亲手抓的方法，并且允许他的长期盟友李强负责此项工作。 两位消息人士称，最高领导层最终选择匆忙地重新开放，以安抚那些年轻的抗议者，因为持不同政见者可能对政权稳定构成的威胁，被认为比允许病毒不受控制地传播更具政治风险。 准备应对可能情景 在10月中旬的中共党代会上，习近平获得了打破先例的第三个任期，并公布了他的新领导班子，习近平还赞扬了自己清零政策，称该政策正在取得积极的成果。然而，在10月份结束之前，官员们聚集在北京开会，考虑如何放松当时的严格做法。 据三位消息人士称，自2020年初以来担任中共中央应对疫情工作领导小组副组长、中共最高统治精英——由七名男子组成的政治局常务委员会的成员王沪宁于10月下旬与包括宣传机构在内的高级医学专家和高级官员举行了闭门会议。 其中两位知情人士说，王沪宁反复询问与会者，在最坏的情形下，放弃清零政策会导致多少人死亡，并敦促他们以不同的速度制定出各种重新开放路线图。王沪宁没有回应通过国务院新闻办公室提交的关于他在会议中角色的置评请求。 两位消息人士说，国家卫生与健康委员会的官员提出了全面重新开放的基准条件，关键是提高老年人的疫苗接种率。 与此同时，一些地方党务工作者和医疗卫生官员正在努力应对实施清零政策带来的日益严峻的挑战。 北京一个拥有超过10万居民的街道领导人告诉路透社，到去年下半年时，该地区已经没有钱支付测试公司和保安公司来执行限制措施了。 这位官员说：“从我的角度来看，并不是我们一心要放松清零政策，而是我们在地方一级根本无法再继续执行清零政策了。” 官方数据显示，北京地方政府去年在新冠疫情防控上花费了近300亿元人民币（43.5亿美元）。北京市政府没有回应置评请求。 中共的领导人预计将在3月5日开始的中国全国人大年对会议上，提出帮助经济从疫情遏制中复苏的计划。 压缩数字 随着各级官员们制定重新开放的计划，病毒传播的速度已经超过了政府控制它的能力。