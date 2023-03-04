台湾总统大选前，台官方对北京涉台‘魅力攻势’保持警惕

台湾明年初即将进行总统换届大选，然而受全球局势的影响，台海两岸的关系却日趋紧张。北京惯用的做法是在台湾总统大选期间对台湾政治人物以及舆论领袖展开“魅力攻势”，蔡英文政府对此保持着高度警惕。 路透社引述台湾一家政府安全机构发布的一份内部报告作出上述报道。 声称对台湾拥有主权、并且不惜诉诸武力也要实现两岸统一的北京当局一向对台湾实施胡萝卜加大棒或称一手硬一手软的两手策略，意在影响台湾的政治风向和民意朝着对北京有利的方向发展。而在台湾每次总统大选前，北京更是试图运用两手策略影响选民的取舍，以便选出北京希望当选的政党或候选人。 路透社在报道中指出，随着因为新冠疫情而遭到中断的两岸旅行交流逐渐恢复，台湾的安全官员担心北京有可能再次对台湾发动一波新的魅力攻势，其中包括邀请和招待台湾的政治人物免费前往中国大陆进行访问和交流。 路透社看到的台湾一家安全机构所作的内部秘密报告指出，北京的魅力攻势从本月起将聚焦于邀请台湾的“意见领袖”访问大陆。 “中共正在制定今年与台湾交流的计划。多个涉台单位将逐渐恢复邀请台湾各阶层人士访问大陆，”台湾这家安全机构援引情报信息在其二月份的报告中指出。 台湾将于明年一月举行新的总统大选，而台湾官员担心北京有可能想方设法挑拨民众与蔡英文政府的关系，增加民众对蔡英文政府的敌意。 自从蔡英文总统2016年主政台湾以来，北京就以蔡英文政府拒不承认所谓一个中国各自表述的“九二共识”为由，切断了与台湾几乎所有的官方联系。北京还指责蔡英文政府推行“台独路线”，实施所谓“倚美谋独”的政策。而中国的对应策略则是，逐渐加大对台湾的军事恫吓和压力，频繁地派遣机舰侵扰台湾周边的海空域。 根据台湾安全机构的报告，除了武力施压外，北京当局可望利用其“魅力攻势”影响台湾的民意，使其更倾向于支持那些对“统一”持开放态度或至少赞成发展两岸关系的政党和候选人。 “他们可能希望台湾人支持某些赞成与大陆建立密切经济关系的政党，”一位负责调查此事的台湾安全官员接受路透社采访时表示。 这位不具名官员指出，中国邀请前往大陆访问的台湾人中可能还不止政商界人士，其目的是为了悄悄地推广其政治意识形态。 “交流计划有可能是以体育、文化或商务的名义，但是我们担心的是私下到底会说什么，”这位官员说。 台湾安全机构的这份报告并为点名任何特定的个人或政党可能会成为中国大陆魅力攻势的目标，但是北京与台湾最大的反对党国民党一直保持联系，而国民党传统上支持发展与大陆的密切关系，同时又强力否认该党亲北京。 国民党副主席夏立言上个月曾访问北京，并与中共中央政治局常委王沪宁以及国台办新任主任宋涛等高层官员举行了会晤。国民党表示，夏立言此行“有效降低了紧张局势”，并改善了双方的交流对话。 同样在上个月，一批中国官员三年来首次前往台北，出席一个文化活动，受到台北市长及国民党高层官员蒋万安的欢迎。 “为什么说北京单方面的魅力攻势仅以反对党为目标呢？”国民党在发给路透社的一份声明中说。“连美国也鼓励台海两岸进行交流与和平对话。” 国民党的声明指责执政的民进党未能主动采取措施降低两岸紧张局势并改善沟通联络，因此此事只能由国民党来担任。 台湾行政院大陆委员会和北京的国台办都没有应路透社的邀请对此事置评。 路透社引述台湾安全机构的报告说，台湾的安全部门正密切监视在台湾活动的各个中国团体，包括半官方的有关贸易和旅游的机构以及来自大陆的学生。 另一位台湾安全官员告诉路透社，台湾对中国散步有关统一言论的企图抱持“高度的警惕”。