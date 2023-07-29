澳大利亚军用直升机在军演中坠海 四名机组人员失踪

有关官员周六（7月29日）表示，一架澳大利亚军用直升机在与美国联合军事演习期间坠入昆士兰州海岸附近水域，导致四名机组人员失踪。 MRH-90Taipan“太攀蛇”直升机于晚上10点30分左右在大堡礁旅游胜地（Great Barrier Reef）汉密尔顿岛附近坠毁，澳大利亚国防部长理查德·马勒斯（Richard Marles）星期五表示。 官员称，正在搜寻机组成员，并已通知他们的家人。 周六早上，一架救援直升机报告，在圣灵群岛（Whitsunday Islands）的登特岛（Dent Island）附近发现了残骸。 “太攀蛇”直升机当时正在参加“护身军刀”演习，这是一项两年一度的美澳联合军事演习，主要基地在昆士兰州。今年的演习有13个国家、3万多名军人参加。 马勒斯说，直升机已经迫降，这是指紧急迫降在水面上。他说，第二架直升机正在执行一项任务，该直升机立即开始了搜救行动。 马勒斯在布里斯班对记者说：“国防演习是非常严肃的演习，对于我们国防军的战备状态非常必要。这种演习存在风险。” “当我们在这一天迫切希望得到更好的消息时，我们知道，作为我们国家一名军人所面临危险的严重性。” 澳大利亚国防军总司令安格斯·坎贝尔（Angus Campbell）上将表示，昆士兰州当局、公众和美国军事人员正在参与搜索。 坎贝尔说：“我们目前的重点是寻找我们的机组人员，并向他们的家人和我们团队其他成员提供支持。” “这确实是一个可怕的时刻。” 这是今年第二起涉及澳大利亚“太攀蛇”直升机的紧急情况，此前一架“太攀蛇”直升机于三月份在新南威尔士州海岸附近的海域坠入海中。这架直升机在参加夜间反恐训练演习时遇到了麻烦。不过，幸运的是，10名乘客和机组人员全部获救。 美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）周六在布里斯班参加会议，并将于周日与马勒斯一起前往昆士兰州北部观看演习。