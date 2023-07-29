另一种的“润”：中国年轻人摆脱国内压力，追求全球游牧生活方式

随着COVID“清零”结束，中国开放边境后不久，张川南(音译，Chuanan Zhang)失去了上海一家化妆品公司会计的工作，她决定探索这个世界。 34岁的张说，“化妆品生意惨淡”，因为疫情期间每个人都戴着口罩。下岗后，她花了1400美元参加了在线泰语课程，获得了教育签证，搬到了风景秀丽的泰国北部城市清迈。 张是越来越多移居海外的中国年轻人之一，他们不一定是出于意识形态原因，而是为了逃避在严格的疫情政策下生活了三年后，中国竞争激烈的工作文化、家庭压力和有限的机会。东南亚因地理位置接近、生活成本相对低廉和热带风光而成为热门目的地。 自中国结束防疫封控措施并重新开放边境以来，还没有关于移居海外的中国年轻人数量的确切数据。但在中国流行的社交媒体平台小红书(Xiaohongshu)上，数百人讨论了他们移居泰国的决定。许多人获得了学习泰语的签证，同时制定了下一步计划。 今年年初，在清迈帕亚普大学，大约500名中国人开始了在线泰语课程。 曼谷私人语言机构杜克语言学校(Duke Language School)的老板罗伊斯·衡(音译，Royce Heng)表示，每个月约有180名中国人询问签证信息和课程。 远离家乡寻找机会的部分原因是中国16至24岁人群的失业率在6月份升至21.3%，达历史新高。好工作的稀缺增加了长时间工作的压力。 纽约奥尔巴尼锡耶纳学院社会学教授贝弗利·阮·汤普森(Beverly Yuen Thompson)表示，对年轻员工来说，选择急流勇退是一种越来越流行的应对当前向下流动时期的方式。 “在20多岁和30岁出头的时候，他们可以去泰国，自拍，在海滩上工作几年，感觉自己的生活质量很高，”汤普森说。“假如这些游子在自己的祖国有他们希望的同样机会，他们本可以只是旅行度假。” 在中国疫情期间，张曾一度被关在上海的公寓里几个星期。即使解除封锁，她也担心再次爆发COVID疫情会阻止她在国内四处走动。 “我现在更看重自由，”张说。 一笔慷慨的遣散费资助了她在泰国的时光，她正在寻找长期留在国外的方法，也许是通过在线教授中文。 搬到清迈意味着早晨在鸟鸣声中醒来，享受更轻松的生活节奏。与在中国不同，她有时间练习瑜伽和冥想、购买复古衣服并参加舞蹈课程。 38岁的阿莫尼奥·梁(音译，Armonio