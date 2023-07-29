旅游专家建议非洲聚焦“小众”中国游客，而不是人数

非洲国家正加大投资，试图吸引来自中国这个世界上最大的出境旅游市场的游客。目前非洲国家正努力从新冠肺炎大流行的旅行禁令期间遭受的损失中恢复过来。 “新冠疫情摧毁了大部分旅游业，特别是在非洲等世界上较贫穷的地区。一些非洲国家严重依赖游客带来的外汇，以及他们在国内市场的花费。接连几年的损失造成非常沉重的打击，”约翰内斯堡旅游公司“旅程”（The Journey）旅游管理、咨询和营销专员迈克·法布里修斯(Mike Fabricius)说。 2019年，疫情爆发前，世界旅行和旅游理事会(WTTC)曾估计非洲旅游业年增长率为5%，平均占GDP的8.5%。 世界旅行和旅游理事会表示，注入旅游业的直接投资约为290亿美元，旅游业更为2430万直接雇员创造了就业机会，占非洲总劳动人口的6.4%。 据估计，新冠肺炎旅行禁令给非洲造成的损失至少占这些数字的三分之一到一半。 肯尼亚莫伊大学（Moi University）旅游业讲师彼得·马西拉(Peter Masila)表示：“我们在非洲所有主要旅游市场都看到了类似的损失。” 南非旅游局首席运营官诺马森托·恩德洛武(Nomasonto Ndlovu)表示，当地旅游业因疫情失去了50万个工作岗位。 她说：“我们有信心到2024年底实现良好复苏，特别是因为我们的目标客户是来自中国等巨大市场的游客。” 2019年，中国出境旅游人数达1.55亿人次。 “确实，选择来非洲的人相对较少，”恩德洛武说。“2019年只有95,000人访问了南非。因此，我们不能将中国游客数量较少归咎于新冠疫情。就南非而言，我们现在正在花费大量资金制定新计划和策略，以吸引更多中国游客，我知道其他非洲国家也在做同样的事情。” 南非、埃及、肯尼亚和坦桑尼亚等国家目前已开通更多飞往中国的直飞航班。 肯尼亚正在与中国社交媒体平台合作，并在微信(WeChat)和TikTok上营销马赛马拉野生动物保护区等景点。 坦桑尼亚国家航空公司为往返中国的航班提供最高达50%的折扣。尽管如此，该国旅游局预计，到今年年底，只有45,000名中国人访问坦桑尼亚。 但法布里修斯表示，非洲相关当局过于重视数字。 他曾为联合国和世界银行(World