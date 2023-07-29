法院驳回律政司申请《愿荣光归香港》禁制令， 记协欢迎裁决

香港律政司早前向法庭申请禁制令，以禁止公众播放或弹奏2019年社运歌曲《愿荣光归香港》。高等法院星期五（7月28日）颁下判词，拒绝批出禁制令。 判词表示，法庭不信纳禁制令会有真正功用，并认同在考虑有关申请时，必须顾及言论自由的权利，尤其如果批出禁制令可能会产生“寒蝉效应”。香港记者协会主席陈朗升表示，欢迎法庭裁决，并感谢法官告诉大家政府运用公权力时必须小心，权力的使用是会造成寒蝉效应，会令无辜或从事正当行为的人感到害怕。 香港政府律政司在6月初入禀高等法院申请禁制令，禁止以任何方式传播2019年社运歌曲《愿荣光归香港》(简称“愿荣光”) 。 法官忧寒蝉效应拒批“愿荣光”禁制令 律政司表示，有关歌曲的歌词内容含有已被法庭裁定可构成煽动的口号，而且有关歌曲近期多次被错误表述为“香港国歌”，对正确的国歌《义勇军进行曲》造成侮辱，纵使会对言论自由造成影响，仍要求法庭批出禁制令。律政司并表示，如果法庭颁下禁制令，平台供应者拒绝下架”愿荣光”可被视作藐视法庭。 高等法院法官陈健强星期五(7月28日)颁下书面判词，驳回律政司的申请，拒绝就“愿荣光”批出禁制令。 判词表示，禁制令针对的行为本来已属于刑事罪行，在香港稳健的法律制度下，律政司无法说服法庭禁制令有何实际用途，而且强制执行禁制令时，会与现行的刑事法律互有冲突，包括《港区国安法》。 判词又表示，法庭认同在考虑有关申请时，必须顾及言论自由的权利，尤其如批出禁制令，可能会产生“寒蝉效应”，令动机清白的人士或会害怕违反禁制令所带来的严重后果，因而选择不参加涉及该歌曲的正当活动。基于以上理由，法庭拒绝批予禁制令。 记协主席指欢迎法庭裁决 香港记者协会（简称记协）主席陈朗升在法院外接受传媒访问表示，欢迎法庭裁决，尤其法院认同批出禁制令会引发寒蝉效应，可能影响记者的工作。 陈朗升说：“我是担心记者们、‘行家’(同业)们做新闻的时候，如果有这首歌(愿荣光)在做直播的时候，在播这首歌怎么办呢﹖会不会很害怕立刻关机呢﹖会不会不用这首歌有关的新闻片段呢﹖所以记协提出那个(申请)当时律政司的代表律师说那个不是豁免，我用他的说法就是这个‘保障’、我用这个‘保障’，但是看来最后法院今天直接认为是毋需要有这个禁制令，这样我觉得是更加理想。” 陈朗升表示，判词带出一个重要的信讯，并感谢法官陈健强告诉大家政府运用公权力时必须小心，因为权力的使用是会造成寒蝉效应，会令无辜或从事正当行为的人感到害怕。 陈朗升说：“政府运用公权力的时候必须要小心，权力的使用是会造成寒蝉效应，是会带来寒蝉效应，会令到一些无辜的人或者做正当行为的人都会怕了那件事。不过，当然他(法官)也有讲到的，如果有因为其他原因，包括他觉得这个禁制令是没有实际的用途，否则的话就算有寒蝉效应他基于(中国)国家安全的原因，他都会照批出那个禁制令的，他也有提到。但是既然其实我们(香港)现在都有国安法了，见到有国安法其实已经是这样了，所以我想非常之合理的裁决吧。” 陈朗升指不宜对传播自由施加更多限制 有记者问及判词表示，如果考虑到中国国家安全的理由，就算有寒蝉效应法院都会批出禁制令，会否担心律政司以其他理由针对”愿荣光”再申请禁制令﹖ 陈朗升回应表示，法院处理相关禁制令的申请，其实也是在处理有关传播自由的行为，他希望港府考虑到香港作为一个国际城市，对传播自由再施加限制的话，对于“说好香港故事”没有帮助。 陈朗升说：“我希望政府在做这些事情的时候要想清楚，香港是一个国际城市，我们是一个国际的自由港，无论是商业上或者很多的人流上、物流上，或者是思想上，我们都一向是比较倾向少一点限制，如果要‘说好香港故事’的话，我不觉得再加多一点限制会是好，而大家都见到今天的社会环境其实(中国)国家安全的问题，已经不是一个很大的威胁了，其实绝大部份香港市民都非常之守法，都非常之遵守国家安全法的，所以我觉得政府在做这些决定的时候要三思。” 针对境外或网上传播应考虑其他处理方式 陈朗升又表示，根据香港现行的法例有任何人士意图公开发布或者演奏“愿荣光”这首歌曲，都必定会被拘捕，他不明白为何律政司还要申请禁制令，如果是针对香港境外或者网上传播的行为，他认为港府应该考虑以其他方式处理。