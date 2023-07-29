维权律师卢思位在老挝被捕，傅希秋:中国长臂管辖无处不在

据美联社报道，因接手“敏感案件”而被剥夺执业资格的中国维权律师卢思位在老挝被捕。活动人士和他的家属担心他将被遣返回中国，可能会被判刑。 卢思位是在周五（7月28日）上午上火车前往泰国的时候被老挝警方抓捕的。他准备到曼谷转机飞往美国，与妻子和女儿团聚。 美联社引用卢思位妻子张春晓短信中的话说，“我非常担心他的安全。”“如果他被遣返回中国，他肯定会被监禁。” 目前还没有看到中国外交部和卢思位的家乡成都市警方对此事有任何评论。 卢思位多次接手敏感案件，敢于为被当局认定的政治目标人物进行辩护。 2016年，他为纪念“八九六四”白酒案中的“四君子”之一的张隽勇进行辩护。张隽勇等四人为纪念六四而制作了贴有“八酒六四”标签的白酒瓶，并在微信上售卖。当局以寻衅滋事罪抓捕了他们，并判处他们三年至三年半不等的刑期。 2019年卢思位为广西维权律师陈家鸿的“煽颠案”进行辩护，并因此受到司法当局和成都律师协会的打压和处分。 2020年6月，北京维权律师余文生因“煽颠罪”被徐州中院判刑四年后，卢思位担任了余文生的二审辩护人。 2020年8月，12名在香港参加过抗议示威活动的年轻人在逃离香港时被中国海警抓获并扣押在深圳。卢思位受家属聘请为他们提供法律援助，曾试图探访被扣押的港人。这个案子直接导致当局吊销了他的律师执照。 习近平上台后，中国当局对维权活动展开了全面打压。2015年7月9日，数百名活动人士和维权律师被当局抓捕，这就是后来人们所说的“709事件”。 随后，当局禁止卢思位离境，他从此与他在美国的家人陷入长期分离。 美国德克萨斯州宗教权益组织“对华援助协会”创始人傅希秋对美联社说，在两周前他与卢思位的家人进行了联系。卢思位的妻子张春晓表示，卢思位在中国受到监视，但并未受到调查或被指控犯罪。 傅希秋说，卢思位有美国和老挝有效签证。他表示，他已经联系了美国驻老挝使馆，希望使馆劝说老挝政府释放卢思位。 傅希秋说，卢思位在老挝境内被捕反映北京当局打压异见人士的范围已经扩大，这是一场更为广泛的压制异见人士的行动。 美联社引用傅希秋的话说，“这明显显示中国的长臂管辖权超越了边界，目的是控制和抓捕那些在海外旅行的人。” 美联社说，老挝外交部的电话无人接听，而老挝驻北京使馆也没有人回复相关询问。