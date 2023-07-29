厦门2023年7月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由迈点、迈居联合主办的第十二届迈点品牌发展大会在上海成功举办，大会围绕旅游住宿与租赁地产行业的品牌发展与投资走向，聚焦品牌运营与拓展，为品牌发声、为项目指路、为合作搭平台，共谋行业高质量发展。此次佰翔酒店集团荣获"2022年度MBI影响力酒店管理公司"奖项，展现出"佰翔"品牌作为中国民族酒店品牌影响力的不断提升，亦是行业对"佰翔"品牌建设与业务发展的高度认可。

超20年机场酒店"投建营一体化"的成功经验

佰翔酒店集团近年来着力发展机场酒店板块，已先后在厦门、福州、上海、南京、武夷山、拉萨等地成功运营机场酒店，正在筹建厦门翔安新机场、福州机场T2航站楼、无锡苏南硕放机场等重点城市机场的多个机场酒店项目。通过20余载机场酒店领域的深耕，从空间美学出发，以人才为支撑，打造出一个个适合市场情况和旅客需求的机场酒店，充分理解同为国资背景尤其是机场集团背景业主方的体制机制和内部管理办法，发展出极具价值的系列航空特色服务，经营成果备受认可。

"机场-酒店-轨道"GTC工程解决方案

在机场酒店的工程建设方面，佰翔酒店集团擅长解决机场、酒店、GTC停车楼等交通动线组织关系，拥有稀缺的航站楼地面交通中心配套酒店工程建设经验，更为国内多个机场集团提供前期技术咨询。

"打开舱门到房门"佰翔航空特色服务

着力打造佰翔酒店空港大堂服务、佰翔商务登机服务、佰翔贵宾室服务、头等舱休息室服务，形成"空—地—空"的服务链，发挥独有的产业及成熟的配套服务体系优势，为客户提供轻松、便捷、独特、尊贵的商旅体验，实现"打开舱门到房门"的地空服务无缝对接。

民航产业协同优势与资源禀赋

依托佰翔酒店集团中央集采平台，帮助成员酒店全方位降低运营成本。同时协同母公司厦门翔业集团的民航资源，充分发挥佰翔酒店集团区域营销中心职能及互荐营销优势。以佰翔酒店产业为切入点，导入母公司机场、快线、供应链与物流、食品、建筑智能等协同资源，加深与机场集团业主方的全方位合作。

专业的政务保障、商务接待能力

佰翔酒店集团是区域高端政务会议、国际大型会议等定点接待酒店，曾成功保障金砖会议、金鸡奖、九八投洽会、四型机场等大型政商活动，积累了丰富的政商接待经验，旗下商务型酒店更是各地政府大型会议与高端商务会议的优选，已形成完善的VIP服务体系，获得了国内外政商要客、明星等贵宾的高度评价。

涵盖机场关联产业的强大会员体系

"佰翔会"是佰翔酒店集团的会员忠诚计划，加入"佰翔会"，即直通"翔业尊享会"，享受翔业集团各产业优惠与权益。"翔业尊享会"为翔业集团整合旗下"四大品牌，八大产业"的产品资源及会员权益，形成了涵盖各产业的会员体系与福利体系。

国内头部企业战略合作客户资源

佰翔酒店集团战略合作客户资源契合度高，目前已与国内头部企业建立集团战略合作，并与各航司、民航业内企业建立单体酒店合作，能够发挥规模效应，为业主酒店引流大客户资源，提升经营效益。

未来，佰翔酒店集团将立足"致力于成为国内极具品牌影响力，自建自营与管理输出并重的多元化品牌酒店集团"，围绕"致力于为宾客营造具有地域人文特色的旅居体验"的品牌愿景，秉承着酒店品牌服务初心，不断探索、创新，不断优化产品和服务，为宾客打造惬意而活力焕发的佰翔之旅，助力中国酒店行业的高质量发展。

佰翔酒店集团荣膺"2022年度迈点MBI影响力酒店管理公司"奖项 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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