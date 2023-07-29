CFS第十二届财经峰会在京举行 传递信心展现活力

北京2023年7月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月26日-27日，备受瞩目的CFS第十二届财经峰会暨2023可持续商业大会在北京举行。本届峰会的主题为"激活高质量发展澎湃活力"，来自商界、政界、学界等领域与会嘉宾共同探讨当下发展所面临的挑战和机遇，提振发展信心，最大限度凝聚共识，深化合作，为助力经济高质量发展贡献力量。

今年的财经峰会以线下为主，"线上线下"结合的方式举行，峰会期间举行了开幕式、高层论坛、CFS致敬盛典、2023品牌创新展等主题活动，以及多场关于数字化转型、金融创新、新消费、智能制造专题活动。此外，峰会期间还举办了2023第三届可持续商业大会，峰会携手各行业头部品牌，共同开启可持续发展新时代。

本届峰会参会嘉宾超过1000位，170余位重要嘉宾通过线上线下的方式分享前沿观点，线上累计观看人数达到了2274万人次。



CFS第十二届财经峰会举行 共促经济复苏增长

CFS第十二届财经峰会由数央网、数央公益联合国内众媒体共同举办。CFS财经峰会设立于2012年，12年来，来自各领域各行业的众多代表在峰会上探讨最热点的财经话题和经济事件，分享变革智慧，共促经济复苏增长。历经十二年成长，CFS财经峰会已经成为经济领域最具影响力的思想盛会。

坚定信心决心，高质量发展迈出新步伐

今年上半年，我国经济呈现回升向好态势，中国经济高质量发展的新动能不断涌现，为推动经济持续恢复注入了信心和活力。

当前我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，尽管当下面临着内生动力还不强、需求不足、经济转型升级面临新阻力等困难，但随着一系列稳增长措施落地见效、市场信心逐步企稳恢复，中国经济的巨轮乘风破浪、行稳致远，将为世界经济发展作出更大贡献。

7月26、27日，来自商界、政界、学界等领域代表通过线下、云端的方式齐聚CFS第十二届财经峰会，通过高层论坛、主题演讲等形式传递信心、展现活力，助力中国经济高质量发展。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵，中国首席经济学家论坛理事长、植信投资首席经济学家兼研究院院长连平，全国工商联智库委员会委员、中国民营经济研究会副会长黄剑辉，全球化智库（CCG）理事长、国务院原参事王辉耀，印度工商会联合会执行董事、厦门金砖国家经济文化研究服务中心发起人Atul Dalakoti，国泰君安证券首席经济学家何海峰，德勤中国首席经济学家、合伙人许思涛，北京大学首都发展研究院院长、北京大学中国城市管理研究中心主任、中国区域科学协会理事长、北京市政府专家咨委会委员李国平，中国人民大学交叉科学研究院院长、区块链研究院执行院长杨东，中国发展研究研究院院长王彤，中国人民大学财政金融学院副院长张成思，东北财经大学国民经济工程实验室主任、中央党校国际战略研究院原副院长周天勇，中国社会科学院数技经所原副所长、研究员陈冬红，珠江投资管理集团执行董事、合创汽车联席总裁、广东省人工智能产业协会会长杜兰博士，梅花创投创始合伙人吴世春，兴业证券党委委员、副总裁黄奕林，商汤科技DWG副总裁李星冶，绿叶制药投资者与公共事务副总裁杨亮，芯擎科技董事兼CEO汪凯博士，中乾控股集团创始人兼CEO杨上锋，特斯联科技集团有限公司集团高级副总裁李腾，福寿园国际集团首席品牌官李经衡，盛业资产管理部总经理陈熹Eric，数央网总裁梁建民等嘉宾出席峰会并围绕数字经济、科技创新、新消费、金融科技、ESG等热点话题展开深度交流和探讨。

峰会现场，与会嘉宾对未来发展充满信心，大家认为，在复杂严峻的外部环境下，我国经济发展展现出巨大韧性，对我国经济发展前景应当充满信心。

数实融合激发创新活力

今年上半年，我国新型基础设施建设进一步夯实，5G、大数据、人工智能等新一代技术不断深度赋能实体经济发展，数实融合步伐持续加快。

第十二届财经峰会现场，清华大学社科学院政治经济学研究中心秘书长、宏观经济研究部主任靳卫萍，中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师张耀军，中央财经大学财经研究院教授、博士生导师、北京财经研究基地研究员王卉彤，深圳标普云科技有限公司董事长杨蜀，灵犀科技有限公司首席执行官张峰，新纽科技副总裁丁耀欣，大象慧云总经理刘冬娜，分享时代副总裁郭娜，数族科技首席数据官杨平，智邦国际品牌执行官江雪，火石创造创始人、董事长金霞，百昌科技集团董事长&创始人黄振宇，新研氢能首席技术官齐志刚，畅力资产董事长兼首席执行官宝晓辉，北信源战略合作总经理姜来，天道金科股份有限公司总经理助理兼首席技术官李响，喂车科技创始人/CEO罗诣，北京中关村科金技术有限公司财富&保险事业部 产品&咨询总监陈松，中间带产品总监鲁伟男，海瑞网络科技副总经理陈晗， 星云基因联合创始人刘珍，争渡健康创始人、总经理乔泽平，宝利财富副总裁昂强，盈亚证券咨询首席投研师钟外勇，鲁南制药集团股份有限公司大健康产品开发总监刘瑞珍，唐颐控股集团科技伦理审查委员会主任卢坤等嘉宾共同探讨数字经济和实体经济融合新路径，展望数字经济和实体经济融合发展的新趋势。为与会嘉宾呈现了一场精彩绝伦的数字盛宴。

ESG助力可持续商业

当前在"双碳"战略引领下，越来越多企业以可持续发展为目标，将社会与环境责任融入组织活动中，积极践行ESG理念，提升ESG管理水平，推动企业在建设人与自然和谐共生的中国式现代化进程中贡献更大力量。

在今年的CFS财经峰会上，中国社会科学院财经战略研究院院长、中国社会科学院大学商学院院长何德旭，生态环境部环境规划院高级工程师李晓琼，中国节能协会碳中和专业委员会副秘书长王挺，阿特斯集团ESG项目组负责人/阿特斯中国区综合能源业务总经理章晓斌，武汉格林环保总经理姜琦，华为零碳城市首席专家潘亮，德力西电气德基金秘书长胡晓春，爱家物联总裁肖玉贞，中侨数字科技研究院院长朱歆宇，格兰云天酒店集团副总经理、发展中心总经理卢再群，统一石化技术服务总监韩江涛，阿科玛（中国）投资有限公司大中华区健康安全环保质量和卓越运营高级总监曾月香，上海太太乐食品有限公司公共事务总监刘士艳，四环医药渼颜空间市场战略部总监龚政，嘉银金科品牌与企业社会责任负责人何晓林，湖南华嘉健康产业投资有限公司副总裁王伟，联仁健康医疗大数据科技股份有限公司医疗科技事业部总经理白永申等嘉宾出席活动并围绕ESG、碳中和、可持续、社会责任、乡村振兴等关键词做主题发言。

致敬韧性成长的商业力量

第十二届财经峰会再次通过致敬盛典的形式寻找中国经济驱动力，向在不确定性中韧性成长的商业力量致敬，向在数字化转型，在ESG治理，在"双碳"行动中，在推动经济高质量发展中的优秀企业和企业家致敬。

三一集团总裁、董事唐修国，赛莱默中国及亚洲区总裁吕淑萍，珠江投资管理集团执行董事、合创汽车联席总裁、广东省人工智能产业协会会长杜兰博士，完美世界控股集团董事及SVP、洪恩董事及CFO 王巍巍，中再产险总经理张仁江，克丽缇娜集团CEO赵承佑，ATFX集团主席Joe Li，南京新百总裁张轩，北信源董事长林皓，新纽科技首席执行官、执行董事及董事会主席翟曙春，长城证券总经理苏五洲，青岛酷特智能股份有限公司董事长张蕴蓝，华为零碳城市首席专家潘亮，梅花创投创始合伙人吴世春，职场教育品牌"优势星球"创始人、 优势管理研究者崔璀、江苏优安德米生物科技有限公司联合创始人周双双等获颁CFS2023人物奖。

中国石化润滑油有限公司、通威集团、德力西电气、浙商银行、兴业证券、平安健康保险股份有限公司、商汤科技、统一石油化工有限公司、阿特斯阳光电力集团、上海太太乐食品有限公司、万华化学集团股份有限公司、九牧集团、中国电建地产·南国置业、箭牌家居、诺和诺德中国、阿科玛（中国）投资有限公司、胜科中国、特灵科技中国、DHL快递、美高梅中国控股有限公司 、恒隆地产、碧迪医疗、嘉里物流、费森尤斯卡比中国、绿叶制药、诺唯赞生物、掌上包机、远致投资、长虹佳华、碧莲盛植发、罗氏中国加速器等获颁CFS2023企业奖。

招银云创集团企业司库GET、中保车服云擎、 数族科技·产业大数据服务矩阵、华龙航空-FOS一体化运营平台、凯美瑞德-金融市场数字化业务管理平台、联仁健康、摩恩IoT健康智能马桶、鲁南制药集团股份有限公司伊平舒复合益生菌、九牧王商务户外1号裤、伯杰医疗六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、北芯生命科技血流储备分数（FFR）系统等获颁CFS2023产品奖。

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