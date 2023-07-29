世界向东看，特步助力成都大运会正式开幕

成都2023年7月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月28日晚，第31届世界大学生夏季运动会开幕式在成都东安湖体育公园主体育场举行。古老的蜀锦织机为来自110多个国家的世界大学生织出寓意多彩和美好未来的锦绣之路、梦想之路。他们将共赴青春赛场，在世界的舞台角逐梦想。开幕式上，一场穿越古今的开幕式表演震撼世界，彰显着中华文明的博大精深、兼容并蓄和与时俱进。英雄航天员、神舟十三号航天员叶光富等31位火炬手们共同点燃大运圣火，他们手举采集自太阳光的火种，身着特步设计提供的官方服饰，以及特步新一代冠军版跑鞋160X 5.0，在激情的欢呼声中，为大运梦想插上翅膀，充满青春能量。时代各有不同，青春一脉相承。这一刻，世界的目光转向东方、齐聚中国。



31名火炬手穿着特步新一代冠军版跑鞋160X 5.0点燃大运主火炬

携手大运会，特步点燃青春梦想

开幕式当晚，"青春梦想"的主题和大运精神有机融入整个仪式。在科技与文艺、古老和现代的表演中，星汉流转，日月不息，青春追梦者以蓬勃向上的攀登展现了青年人不惧高远、不断探索的永恒追求；青年大学生奋力奔跑、活力四射，抒发体育运动带给人们的欢乐与激情。热闹的东安湖畔，全世界共同见证大运圣火燃亮夜空，点燃世界大学生共同推进和平与发展的希望之火，点燃共同构建人类命运共同体的奋进之火。特步独家设计和提供的官方服饰成为开幕式一道靓丽风景。



技术官员代表宣誓

作为成都大运会官方合作伙伴，特步独家提供官方装备支持和保障，在助力年轻人勇敢追逐与成就梦想的同时，传递中国文化和东方韵味，充分彰显中国品牌的自信与大国风范。火炬手服装将大运会主题 LOGO 四色和非物质文化遗产蜀锦工艺巧妙融合，展现出中国传统文化的魅力；技术官员服装设计利落大方，雅致端正，彰显公正、严肃的精神。此外，特步还为大运会志愿者、工作人员、升旗手、礼仪人员等多个群体独家提供官方装备支持和保障。在整体服装设计上，融合了川蜀文化符号和大运会精神，以匠心设计弘扬中华文化，将科技与艺术融会贯通，兼顾创新与功能，打造专属成都大运会的服饰名片。



特步新一代冠军版跑鞋160X 5.0首次亮相

值得一提的是，特步新一代冠军版跑鞋160X 5.0首次亮相在大运会上。特步160X冠军跑鞋系列不仅有各种赛场实绩和荣誉的加持，且获得了行业认可和市场销量的肯定，彰显着特步作为民族体育品牌的硬实力。特步用不断精进的科技研发力和产品创新力，为中国体育品牌开创出更加自信的未来。

顺势而为，为中国"智"造贡献民族品牌力量

近年来，中国的工业逻辑正在发生转变，从"中国制造"升级为"中国智造"。特步作为民族体育用品品牌，自创始以来，一直顺应国家发展方向，通过自主研发的硬核产品，助力运动员们站上更高的领奖台。

多年来，特步持续深耕跑步领域，不仅成为了中国赞助全球马拉松赛事最多的体育品牌，且在全民跑步生态圈赢得了一致好评。从2007年赞助第一场马拉松至今，特步累计赞助马拉松赛事和活动超过1000场，累计参加人数超过500万人次，活动路程超过1亿公里。根据欧睿国际数据统计，特步是2022年全球跑鞋销量领先的中国品牌。截至2023年5月31日，特步已助力55位中国运动员斩获260个马拉松冠军，更是助力何杰和杨绍辉双双打破尘封逾15年的中国马拉松纪录。在中国近四年百强马拉松男子前百强中，特步跑鞋穿着率连续三年位于国产第一。2022 年，特步首次超越外资品牌，在所有品牌中占比第一。2023上半年中国马拉松男子百强榜单中，特步跑鞋穿着率高达42%，位居第一。

特步160X冠军跑鞋不仅屡获国际大奖，更在国内外赛道上不断突破与超越，证明了其名不虚传的实力。从突出重围到站上领奖台，特步在世界马拉松版图上继续扩张。荣耀时刻的背后，是特步持续加大研发投入，打磨和创新、注重跑鞋科技产品力的智慧写照。科技是特步的底气，也是民族品牌在世界赛场上角逐的硬实力。未来，特步将打造出更多优质产品，带来更高阶、多元的运动体验，为中国"智"造贡献民族品牌力量。



成都大运会开幕式青年大学生穿着特步跑鞋

助力国际赛事，展现中国品牌自信

助力国际大型综合性体育赛事是中国品牌走向国际化的重要路径和标志之一。世界大学生运动会是全球青年展现自我和相互交流的平台，此次大运会不仅能让世界青年增进了解、发展友谊，促进人文交流和文明互鉴，携手开创人类更加美好的未来，而且让世界看到了以特步为代表的中国民族品牌的高质量发展，为当代中国的文化自信写下生动的注脚，让世界领略到国潮品牌的中华美学精神。



阿尔巴尼亚代表团身着特步赞助装备作为首个代表团入场

体育强则国家强,国家强则体育强。建设体育强国已成为中华民族伟大复兴的一部分，而青少年体育则是加快推进体育强国建设的基础，青少年体育对于体育强国和民族复兴有着鲜明的筑基意义。特步将全力支持助力大学生体育事业，深入传播体育精神，践行中国民族品牌的责任与使命。

世界向东看，特步助力成都大运会正式开幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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