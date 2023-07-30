波蘭總理警告 瓦格納士兵或冒充移民進入歐盟 【新唐人北京時間2023年07月30日訊】波蘭總理馬特烏什·莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）日前警告說，駐紮在白俄羅斯的瓦格納士兵可能冒充移民進入歐盟。瓦格納從白俄羅斯的非法移民中獲得便利，他說，這是對波蘭的「混合戰爭」。 據BBC報導，莫拉維茨基週六（7月29日）表示，瓦格納組織的100多名成員已轉移到白俄羅斯西北部的蘇瓦烏基缺口附近，該缺口是波蘭與歐盟成員國立陶宛60英里（95公里）的邊界，該邊界將白俄羅斯與俄羅斯飛地加里寧格勒分開。 他聲稱，瓦格納僱傭兵可能會冒充白俄羅斯邊防人員，以幫助移民進入歐盟，甚至直接冒充移民進入歐盟。 「現在情況變得更加危險，」他在參觀波蘭南部格利維采一家軍工廠時說。「這無疑是對波蘭領土進行混合攻擊，」他補充道。 6月份，瓦格納部隊兵變結束後，一些瓦格納部隊已轉移到白俄羅斯。 華沙表示，瓦格納在白俄羅斯的存在是一種潛在的威脅，波蘭正積極加強其東部邊境的防衛。 莫拉維茨基提及，今年迄今為止，已有16,000起試圖穿越白俄羅斯和波蘭邊境的事件。而據歐盟邊境機構 Frontex數據，1月至6月期間，有2,312起從白俄羅斯非法過境進入歐盟的事件。 波蘭和立陶宛都在與白俄羅斯的邊境沿線豎起了圍欄，試圖減少非法越境的人數。波蘭邊防衛隊表示，白俄羅斯邊防衛隊幫助移民非法進入該國，遠離官方檢查站。 白俄羅斯領導人亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）此前曾否認，通過吸引潛在移民到白俄羅斯與歐盟國家的邊境而引發歐洲移民危機。 波蘭內政部長週四表示，如果波蘭、立陶宛和拉脫維亞邊境發生和瓦格納組織有關的事件，波蘭、立陶宛和拉脫維亞可能會共同決定關閉與白俄羅斯的邊境。 上週末，盧卡申科堅稱他把瓦格納僱傭軍留在白俄羅斯中部。 盧卡申科在與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京的談話中開玩笑說，「他們要求前往西方……去華沙旅行……」「但是，當然，我將把他們留在白俄羅斯中部，就像我們商定的那樣。」 白俄羅斯被指控鼓勵中東移民乘坐航班前往白俄羅斯，然後承諾輕鬆進入歐盟。 波蘭政府強調，應為加強邊境安全而採取行動。 （責任編輯：李酈）